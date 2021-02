Dan Barna, replică ironică în contextul incidentului viral cu ochelarii: “Dacă asta e știrea zilei…”

Dan Barna, vice-premierul României, a replicat ironic marți, la Digi24, incidentul viral din Parlamentul României, când acestuia i-au căzut ochelarii în fața pupitrului și o colegă din USR i-a făcut semn unui angajat al Camerei Deputaților să vină să îi ridice, declarând că “dacă asta e știrea zilei…am zis să o onorez, sunt doar însoțitor astăzi”.

Incidentul vine într-o perioadă în care liderul USR-Plus a vorbit în ultimele săptămâni despre veniturile bugetarilor, declarând că nu exclude posibilitatea ca în 2021 să fie angajați disponibilizați.

De asemenea, în ultimele zile, pensiile speciale au acaparat discuțiile politice, iar Barna a explicat care vor fi următoarele pensii eliminate după cele ale parlamentarilor.

“Eu sunt doar însoțitor astăzi, dacă asta este știrea zilei….am zis să o onorez. Povestea e de o banalitate supremă, mă jucam cu ei pentru că dacă porți mască nu poți purta ochelari întruna, se aburesc.

Au căzut, nu aveam nevoie de ei în acel moment, am zis că îi voi lua după intervenții. Colega mea de alături a văzut și gândindu-se să mă ajute i-a făcut semn domnului Valentin, m-a întrebat unde sunt, i-am arătat, i-am luat, i-am mulțumit și atât.

Niciun moment nu i-am făcut semn domnului Valentin sau colegei mele să mi se ridice ochelarii, insinuările acestea sunt penibile. Nu am cerut nimănui, nu s-a întâmplat asta.

Niciun moment nu mi-am schimbat fața, nu am făcut niciun gest, nu am solicitat nimănui, opțiunea, din ce citesc în presă aș fi putut să îi zic domnului să meargă înapoi, dar consider că ar fi fost nepoliticos. E interesant ce devine știre virală și eu mă minunez.

Avem acum personajul zilei ochelarii, este genul de știre de can-can, mereu mai spectaculoasă decât alocări bugetare sau ce deficit va avea România.

Gestul Angelei Merkel (n.red. de a-și lua rapid masca după ce acesteia i-a căzut în timpul unui discurs în Parlamentul german) este foarte firesc, normal că dacă îți cade masca, te duci imediat să o iei, nu e indicat să pună mâna altcineva pe ea.

Sunt vinovat că nu l-am trimis înapoi pe coleg? Înțeleg că niște oameni așa consideră să procedez, oamenii pot să zică ce vor, e dreptul fiecăruia la opțiune. Sunt oameni care mă apreciază, oameni care nu, asta e frumusețea democrației”, a declarat Dan Barna.