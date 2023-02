Dan Bittman, adevărul despre starea de sănătate, după ce a anunțat că e în pauză vocală: “O să vadă cu ochii lor și o să audă cu urechile lor”

Dan Bittman a spus adevărul despre starea sa de sănătate. Acum câteva zile, solistul a anunțat că se află într-o pauză vocală. Miercuri, trupa Holograf va susține un concert la Sala Palatului, iar cântărețul îi îndeamnă pe fani să vină.

Care este starea de sănătate a lui Dan Bittman. Solistul, în pauză vocală pentru o vreme

Cântărețul a anunțat, în urmă cu câteva zile, că , iar acum a vorbit despre starea sa de sănătate. Fanii au fost îngrijorați și s-au gândit că este vorba despre ceva grav. Artistul a avut probleme serioase de sănătate în trecut.

Din fericire, totul este bine, după cum a spus chiar solistul trupei Holograf, în cadrul unui interviu. În presă s-a scris că Dan Bittman ar avea probleme de sănătate, însă starea sa este foarte bună, iar miercuri seară va susține un concert la Sala Palatului, așa că îi îndeamnă pe fani să vină și ei și să vadă că totul este bine.

“M-a sunat o doamnă din presă și nedorind să vorbesc cu dumneaei, i-am spus că sunt în pauză vocală și nu am voie să vorbesc și i-a scris imediat la o oră un titlu, în care a scris că am răgușit și că nu pot să vorbesc. Așa că sunt ok.

Să nu se panicheze și să vină repede miercuri la 20:00 la Sala Palatului și o să vadă cu ochii și o să audă cu urechile lor, dacă este bine sau dacă este rău”, a declarat Dan Bittman la Antena Stars, potrivit .

Zilele trecute, solistul a declarat că e în pauză vocală astfel încât să nu întâmpine probleme la concertul de la Sala Palatului. “Am probleme cu vocea. Sunt în pauză vocală”, a spus acesta pentru .

Dan Bittman a suferit o operație acum ceva timp

În 2012, Dan Bittman a fost operat pe carotidă, la o clinică din Viena. La vremea respectivă, solistul a fost nevoit să se retragă din lumea muzicală. Problemele sale de sănătate erau destul de grave, așa că a lipsit o perioadă mai lungă de pe scenă.

Mai mult, solistul a solicitat, după operație, să fie înlocuit de alt artist în formația Holograf. La un moment dat, după ce medicul i-a prescris o pastilă de numai 16 lei, problema cu corzile vocale s-a rezolvat pentru artist.

Astfel, acesta a revenit pe scenă, în trupa din care face parte de zeci de ani. de ani este membru al formației Holograf încă din 1985, iar înainte a avut alte proiecte.