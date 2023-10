Dan Bordeianu vrea să revină în televiziune. Dezvăluiri neașteptate la împlinirea a 48 de ani. De ce a dispărut din spațiul public în ultimii ani

Cunoscutul actor din telenovela Lacrimi de iubire vrea să revină în . Dezvăluiri neașteptate la împlinirea a 48 de ani. De ce a dispărut din peisaj în ultimii ani. Vedeta se concentrează acum pe piesele de teatru.

Dan Bordeianu plănuiește să reapară pe sticlă, la 48 de ani, vârstă pe care o împlinește 23 octombrie. făcută după ce nu a mai apărut în spațiul public de multă vreme. Nu a renunțat definitiv la gândul de a mai apărea pe micile ecrane.

Fostul iubit al Adelei Popescu nu exclude posibilitatea de a cocheta, din nou, cu televiziunea, însă așteaptă proiectul potrivit. Actorul consideră că în momentul de față nu este nicio emisiune care să-i placă.

„Nu am renunțat la televiziune, adică la ideea de televiziune. Am renunțat la proiecte care nu mi-au plăcut și pe care nu le-am simțit. Ajunsesem într-o zonă în care am zis: fac asta cu bucurie? Și nu era neapărat așa.

Da, m-aș întoarce în televiziune oricând, la orice oră, dacă pot funcționa în proiectul respectiv. În peisajul actual nu prea am văzut ceva în care aș putea să revin”, a declarat Dan Bordeianu pentru revista .

Dan Bordeianu, departe de agitația din Capitală

Dan Bordeianu a decis să facă mai multe schimbări în ultima perioadă. De mai bine de 10 ani a hotărât să plece departe de agitația din Capitală și s-a mutat cu întreaga familie în comuna Brănești din județul Călărași.

Locuința vedetei se află foarte aproape de Pădurea Pustnicu și este renovată după bunul său plac. Casa i-a aparținut tatălui său, ceea ce înseamnă că este un loc aparte și la care ține foarte mult. Este amenajată în stil rustic.

Mai mult decât atât, locuința este înconjurată de un peisaj magnific în toate sezoanele. Actorul poate fi văzut frecvent în timp ce își plimbă câinele, fiind extrem de fericit că a luat decizia de a se muta din București.

„Ritmul se schimbă, liniștea interioară se schimbă. La țară nu te mai uiți mai întâi pe telefonul mobil să vezi dacă plouă. Sigur că fac și eu asta, dar înainte să o fac mă uit la cer.

Statul la țară îți oferă mai mult timp să te asculți pe tine. Și te ajută să te raportezi continuu la frunză, la vânt, la soare, la nori. E un lucru bun că sunt mai conectat nu neapărat cu natura, ci cu prezentul”, spunea Dan Bordeianu la un moment dat pentru .