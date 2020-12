Dan Negru își amintește de Revoluția din 1989, moment care a marcat istoria țării și care a schimbat soarta românilor. Prezentatorul TV s-a fotografiat alături de monumentul din Timișoara și a vorbit despre evenimentele care au avut loc în urmă cu 31 de ani.

Ziua de 16 decembrie 1989 rămâne în istoria românilor. Este ziua în care a avut loc primul protest la Timișoara și reprezintă primul pas spre căderea regimului comunist și o viață mai bună pentru români.

Dan Negru este pasionat de cunoaștere și este foarte bine informat despre istoria românilor. Prezentatorul de la Antena 1 a vizitat placa de marmură aflată pe clădirea Operei din Timișoara, alături de un mesaj emoționant.

Dan Negru, amintiri de la Revoluția din 1989: ”A murit sub ochii mei”

România comemorează anul acesta 31 de ani de la căderea regimului comunist, iar Dan Negru nu a uitat să posteze un mesaj legat de acest eveniment atât de important.

Vedeta TV s-a fotografiat alături de monumentul din Timișoara, acolo unde au izbucnit protestele în urmă cu 31 de ani. Dan Negru a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale și le-a amintit urmăritorilor săi despre prima persoană împușcată la Revoluția din ’89.

„’Am văzut-o pe mama căzută la pământ și împușcată in cap și in piept.

A murit sub ochii mei.

Tata era tot jos, ghemuit, împușcat in stomac’, povestește Ioana care in decembrie ‘89 avea 12 ani.

Mama Ioanei a fost primul român împușcat in ‘89 in Timisoara.

Pe criminal l-au prins: un căpitan de la o unitate militară din Timisoara !

L-au eliberat și i-au clasat dosarul !

N-am văzut niciun reportaj followup despre ce face azi militarul ăla care a omorât atunci.

Sunt sute de ziariști, analiști, mii de televizuni, hectare de ziare și de site-uri de dezvăluiri și nimeni n-a luat urma ălora care au împușcat , au fost prinși și sunt liberi azi.

16 DECEMBRIE

TIMISOARA !”, a scris Dan Negru pe Instagram.

O postare distribuită de Dan Negru (@negru_dan)

Dan Negru: „Am fost un simplu spectator”

În urmă cu un an, Dan Negru a oferit un interviu despre Revoluția din 1989, care a avut loc pe vremea când avea doar 18 ani. Prezentatorului i-a fost teamă să participe la proteste, motiv pentru care se consideră laș.

„Eu am fost un simplu spectator. De fiecare dată când intru în Catedrala din Timişoara, în stânga intrării se află placa comemorativă a lui Florin Gârjoabă, un fost coleg de-al meu din școala generală. Despre ei e Revoluția. Despre cei care au rămas acolo, în piețe. Noi, ceilalţi, suntem niște spectatori lași.”, spunea Dan Negru, potrivit doxologia.ro.

De asemenea, prezentatorul TV a vorbit și despre momentul care l-a marcat cel mai tare. Este vorba despre momentul ]n care oamenii au îngenunchiat au rostit rugăciunea „Tatăl Nostru”.

„Țin minte o sută de mii de oameni stând în genunchi și rostind rugăciunea ‘Tatăl nostru’. În zilele în care Timișoara era izolată de România, era singurul oraș care lupta, toți aveau un singur reper: Catedrala Mitropolitană. Și încrâncenarea supremă a venit atunci când copiii înveliți în cearșafuri albe au fost uciși pe treptele Catedralei. Atunci s-a ştiut că nu mai e cale de dat înapoi!”, a mai adăugat vedeta.