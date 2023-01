Dan Negru distruge reality show-urile din România: ”Bucuria umilinței”

Renumitul prezentator originar din Timișoara distruge din România. Vedeta de la Kanal D nu are o părere tocmai bună despre aceste emisiuni în ciuda faptului că în trecut a fost la cârma unui concurs similiar.

Dan Negru, declarație tranșantă despre reality show-urile TV. Ce spune despre cele din țară

Dan Negru a spus adevărul care este din spatele reality show-urilor TV. Moderatorul susține că acestea încalcă demnitatea umană, umilința fiind o bucurie pentru telespectatorii care stau cu sufletul la gură să vadă probele prin care trec candidații.

Totodată, vedeta l-a citat pe Tim Davie, șeful BBC, care a declarat în urmă cu ceva vreme că nu este nicio diferență în publicul de acum 2.000 de ani, care se bucura de batjocorirea gladiatorilor din arene, și cel din ziua de azi.

„Văd multe reality-show-uri la tv românești. Știu cu ce se mănâncă, nu doar că le-am prezentat, dar am și creat unul care s-a difuzat la tv…

În culisele televizunii ele sunt numite «humiliation shows» (show-uri de umilință) pentru că într-un reality show nu alegerea câștigătorului e cheia, ci umilirea celui învins.

Atunci publicul se simte bine! Bucuria umilinței arată că nici până astăzi nu știm dacă oamenii sunt maimuţe sau maimuţele sunt oameni. OFCOM ( CNA englezesc) a anunțat noi reguli pentru tv care «încalcă demnitatea umană»”.

Miza acestor programe nu e câștigătorul, ci învinsul față de care publicul trebuie să se simtă superior. În alegerea concurenților, vedete sau anonimi, contează factorul emoțional, bolile sau necazurile lor, cât de dispuși sunt să-și dezvăluie intimitatea…

Așa e în toată lumea, nu noi am inventat umilința!”, a scris Dan Negru pe pagina personală de , unde a primit numeroase aprecieri și reacții de la oameni.

Dan Negru și reality show-urile

Dan Negru a mai subliniat că postul de televiziune american FOX a lansat la un moment dat o companie numită More hope and less humiliation (mai multă speranță, mai puțină umilință) cu ajutorul căreia a eliminat aceste genuri de reality show-uri.

Emisiunile care exploatează poveștile de viață dramatice ale concurenților au dispărut de pe micile ecrane, asta pentru că sunt campanii masive împotriva lor. La polul opus le aduc producătorilor câștiguri financiare extraordinare.

Prezentatorul a înțeles acest lucru după foarte mulți ani, dovadă că a făcut o schimbare majoră în 2022. Jocul cuvintelor și Tu urmezi sunt ”modificările” pe care Dan Negru le-a realizat și este extrem de încântat că a făcut acest pas.

Quiz show-urile au un succes foarte mare și sunt lider de audiență destul de des, fiind bucuros că oamenii caută să-și îmbunătățească cultura generală.

„Mi-au trebuit niște ani ca să descopăr că sunt victorii care te coboară și înfrângeri care te ridică. Mi-au trebuit niște ani ca să descopăr că pentru a străluci, nu trebuie să stingi lumina celuilalt”, a mai scris vedeta pe social media.