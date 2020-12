Dan Negru, reacție după rezultatul alegerilor parlamentare: „L-am întâlnit pe George Simion în stradă”

Dan Negru a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din România desfășurate pe 6 decembrie, care au adus o mare surpriză pe scena politică: nașterea unei noi formațiuni, conservatoare, intitulată AUR.

Prezentatorul de la Antena 1 a scris pe contul său de Facebook despre succesul obținut de alianța condusă de focșăneanul George Simion și a remarcat un lucru pe care acum îl comentează toată lumea.

Faptul că AUR nu a fost promovat de nicio televiziune, ba chiar a fost refuzat în dezbateri de posturile principale de știri de la noi ar fi contribuit, culmea, la cele 9 procente obținute la scrutinul de ieri.

Dan Negru l-a întâlnit pe George Simion întâmplător și i-a spus că nu are șanse să facă politică

Negru a mai spus că l-a întâlnit personal pe George Simion în urmă cu câțiva ani în stradă, la Iași, și l-a asigurat că nu îl va vota absolut nimeni, iar acum realizatorul de la Antenă recunoaște că s-a înșelat.

„Ăștia de sunt surpriza alegerilor, AUR, au luat 9% din voturi fără să apară deloc la televizor. L-am întâlnit o dată, întâmplător, pe liderul partidului , in Iasi pe stradă. Era cu o gașcă de susținători. “Tu candidezi fără să te duci la tv? Nici soacra-ta n-o să te voteze” i-am spus. M-am înșelat ! Se poate și fără tv in 2020?”, a scris prezentatorul pe rețeaua de socializare.

Reacția lui Dan Negru a fost comentată de fanii lui, iar unii au scris că deși nu au avut habar cine face parte din Alianța Pentru Unirea Românilor și au auzit doar de la niște prieteni despre acest partid, au votat doar ca să mai schimbe peisajul de pe scena politică.

„Eu am auzit de AUR de la cunoscuți. I-am votat doar așa, sa mai schimbam puțin scena. Mai băgăm un personaj nou, la ce nebunie e acum, orice schimbare e buna. Vedem unde se va ajunge”, este unul dintre sutele de comentarii strânse la postarea vedetei Antenei 1.

