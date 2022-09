Dan Negru, reacție neașteptată în scandalul sexual al preotului Visarion Alexa: ”Frauda, abuzul, păcatul sunt ale fiecăruia în parte”

Dan Negru reacționează după ce preotul Visarion Alexa a fost acuzat de o femeie de hărțuire sexuală, iar el și-a recunoscut fapta.

Ce spune Dan Negru despre scandalul sexual în care este implicat preotul Visarion Alexa

Într-o postare pe contul său de facebook, Dan Negru a dezvăluit că nu-l cunoaște pe renumitul părinte, iar la un moment dat acesta l-a invitat în podcastul său, dar prezentatorul l-a refuzat, deoarece nu merge la astfel de interviuri.

De asemenea, Dan Negru consideră că toți avem păcate și tindem să generalizăm.

”Nu-l cunosc pe Visarion Alexa. M-a invitat la podcastul lui dar cum nu mă duc deloc la podcasturi, l-am refuzat și nu l-am întâlnit.

Frauda, abuzul, păcatul sunt ale fiecăruia in parte. Sunt pe CNP-ul din buletin. Dar noi ne pricepem cel mai bine să le generalizăm. Politiceni sunt hoți și doctorii șpăgari.

Monarhia nu era bună că l-am avut pe Carol al II-lea, fotbaliștii sunt proști și căntărețele ușuratice. Mereu am generalizat. Degeaba l-am avut pe Ferdinard că noi am văzut doar erorile lui Carol II-lea, degeaba Dinu, Lucescu sau Gică Popescu sunt parteneri excelenți de dialog, noi am văzut doar blocnotesu’ lui Claudiu Răducanu. Nimeni nu generalizează mai bine ca noi”, a scris Dan Negru

Dan Negru: ”Singurul pe care-L cred este un tânăr de vreo 30 de ani”

Dan Negru a mai precizat că bisericile ar putea greși prin faptul că pun pe umerii oamenilor ”mai mult decât pot ei duce” și și-a exprimat credința în Iisus Hristos.

”Poate greșesc și bisericile când pun in cârca oamenilor lor mai mult decat pot ei duce. Eu n-am uitat însă niciodată că-n fruntea bisericii ortodoxe nu e patriarhul Daniel si nici in fruntea catolicilor nu e Papa de la Roma.

E un tânăr de vreo 30 de ani care mi-a spus că-mi va da odihnă atunci când voi fi împovărat. E singurul pe care-L cred. Ceilalți să-și ducă păcatele și greșelile fiecare pe CNP propriu ! “Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă”- Iisus-”, a mai scris moderatorul de la Kanal D.

Dan Negru este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din țară și nu puține sunt momentele când își împărtășește pe rețelele de socializare iubirea față de Dumnezeu.

Referitor la preotul Visarion Alexa, acesta este acum un subiect scandalos în lumea publică. Totul are loc după ce

Au apărut și stenograme cu cei doi, în care se poate citi cum preotul Visarion Alexa a atins-o în zonele intime pe femeie, în sâmbăta Paștelui. În fața Arhiespicopiei Bucureștilor, , iar BOR l-a decăzut din orice drept de a mai sluji în numele lui Dumnezeu. Ancheta continuă în acest caz/