Dan Nistor, nervos că nu poate juca în derby-ul CFR – U Cluj: ”Este foarte afectat! S-a supărat pe el”

Capriciosul mijlocaș al ”șepcilor roșii” al meciului pierdut pe teren propriu cu Oțelul, deși se știa că va rata următorul joc în cazul în care va fi avertizat.

Ce le-a transmis Ioan Ovidiu Sabău jucătorilor săi înainte de CFR – U Cluj

Înaintea partidei CFR – U Cluj, din etapa a 21-a din SuperLiga, care se va disputa joi, 21 decembrie, de la ora 19:45, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre absența veteranului Dan Nistor și a anunțat că a găsit soluția pentru înlocuirea acestuia.

”Ne gândim, nu pot să spun cum vom juca, dar există o variantă de a-l înlocui pe Nistor. Îmi pare rău, e un jucător important, dar oboseala, emoțiile, stările, nervozitatea duc de multe ori la asemenea reacții. Ne pare rău tuturor, el e foarte afectat, a dezamăgit, e supărat pe el și foarte nervos, și-a dorit foarte mult să joace.

Sper să arătăm bine, asta ne dorim, să avem curaj să jucăm, să obținem un rezultat bun, dar ce vreau și îmi doresc să văd la jucători este mai mult curaj în a ține de mine, de a se arăta la joc, a avea încredere în ei, plăcerea de a juca fotbal. Să îi văd că trăiesc jocul ăsta frumos de fotbal, că nu le este teamă.

Asta îmi doresc să văd în primul rând la jucători. De foarte multe ori asta am arătat, plăcerea de a juca, curajul de a ține de minge, de a ne demarca tot timpul, de a găsi soluții, nu să jucăm cum am făcut cu Oțelul, minge lungă, mingea a doua, nu suntem capabili de așa ceva”, a declarat Sabău.

Sabău vrea să profite de degringolada de la CFR Cluj

În conferința de presă premergătoare derby-ul, tehnicianul Universității Cluj speră că jucătorii săi vor reuși să profite de momentul nefast prin care trece rivala CFR care nu a câștigat în ultimele 8 întâlniri din toate competițiile.

”Vom întâlni un adversar care în momentul de față nu arată bine pentru o echipă care și-a propus câștigarea campionatului, vin după o serie de meciuri fără rezultate bune, e clar că vor fi foarte motivați. E o presiune în plus (n.r. – discuțiile apărute la CFR Cluj din cauza rezultatelor slabe), dar ei au experiență, nu cred că asta îi împiedică să joace.

Nu au rezultate, , dar au venit acele mici nesincronizări, apatie, lipsa de concentrare în momentele cheie. Sunt problemele lor, mă interesează mai puțin. E o echipă cu un lot numeros, competitivă, cu jucători care au evoluat la un nivel bun, cu jucători care au câștigat campionate.

Putem spune că este echipa favorită, dar noi am jucat meciuri cu echipe care plecau cu prima șansă și am întors de la 0-2. Nimeni nu ne dădea nicio șansă și am câștigat cu 3-2. Dacă suntem pregătiți, cu mintea acolo, putem fi o nucă tare. Suntem o echipă bună, am demonstrat asta”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.