U Cluj, lovită de Istvan Kovacs înainte de derby-ul cu CFR! Dan Nistor, suspendat!

Clujenii porneau drept favoriți în fața Oțelului Galați, însă ”șepcile roșii” au dovedit încă o dată că rămân printre cele mai inconstante echipe din fotbalul românesc. Avertismentul fusese tras etapa trecută cu Dinamo, astfel că gălățenii au profitat de jocul slab practicat în ultima perioadă de Universitatea Cluj.

U Cluj, lovită de Istvan Kovacs înainte de derby-ul cu CFR!

În condițiile în care o victorie cu Oțelul Galați i-ar fi dus pe clujeni la 32 de puncte în clasament, deci o distanță liniștitoare față de urmăritoarele Farul Constanța, FC Hermannstadt, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați sau Sepsi, se poate spune că înfrângerea cu Oțelul Galați e un ”duș rece” care s-ar putea să-i coste pe clujeni.

Din păcate pentru fanii Universității Cluj, echipa lor favorită a pierdut din nou inexplicabil, marcă înregistrată U Cluj, iar ca situația să fie și mai complicată, clujenii deplasa în Gruia pe 20 decembrie fără golgheterul Dan Nistor, care va fi suspendat. Asta, după ce capriciosul mijlocaș a primit cartonaș galben în minutul 91 al partidei cu Oțelul, deși se știa că va rata următoarea partidă pentru cumul de cartonașe galbene.

sau exces de zel din partea unui Istvan Kovacs care a arbitrat ca la baschet, îngălbenind cele două echipe pentru orice contact. Așadar, câte 5 cartonașe galbene de echipă, o statistică ce ar lăsa senzația că fanii au asistat mai degrabă la un meci de rugby, deși nu a fost cazul.

U Cluj, de la extaz la agonie în câteva etape

Cu înfrângerea din meciul cu Oțelul Galați, Universitatea Cluj a ratat astfel șansa de a-și consolida locul de play-off, înainte de finele anului. Acum, cu o înfrângere în Gruia, U Cluj are toate șansele să ajungă sub linia de play-off, în condițiile în care Oțelul Galați are un meci facil acasă cu FC Botoșani, în timp ce FC Hermannstadt joacă cu Sepsi, Farul cu Rapid și Petrolul în deplasare la FCU Craiova 1948.

Fără Dan Nistor, singurul jucător care reușește să facă diferența pentru clujeni, într-o zi bună, alături de Alex Chipciu, cei de la Universitatea Cluj vor avea o misiune mult mai grea în fața unui adversar cel puțin complicat. Drept dovadă, ultima deplasare în Gruia pentru ”studenți” s-a lăsat cu o înfrângere seacă, scor 0-4.

Cu același și cu aproximativ 8.000 de susținători ai Universității Cluj în tribună, ”șepcile roșii” nu au făcut față tăvălugului vișiniu din acel meci, cu toate că acum lotul Universității este la un alt nivel. Chiar și așa, absența lui Dan Nistor va conta cu siguranță, astfel că antrenorul Ioan Ovidiu Sabău trebuie să găsească rapid soluții de înlocuire a lui ”Ceapă”.

La final de meci, Dan Nistor a mărturisit că nu înțelege de ce a luat galben, însă a fost rapid contrazis de MM Stoica. ”Îmi pare rău, dar și arbitrul. La primul fault mi-a dat galben, după care la final a zis că ce scrie în raport. Nu ai voie să vorbești cu el, parcă cine știe, ar fi Dumnezeu. E problema lui. Are puțin capul mai pe sus, dar trebuie să-l respectăm pentru că el e îmbrăcat în negru.

Nu vreau să le transmit niciun mesaj, acest meci se joacă cu inima pentru suporterii (n.r. cu CFR Cluj). Sunt convins că vor veni în numără foarte mare și trebuie să le facem această bucurie că tot vine Crăciunul. Sper să-i facem fericiți”, a punctat Nistor. ”Are dreptate, nu merita cartonaș galben. Merita cartonaș roșu”, a transmis MM Stoica, aflat în studioul Orange Sport.