Dan Petrescu a confirmat Fanatik: Ciprian Deac, absent la meciul CFR Cluj – Hermannstadt! Trei reveniri importante în lotul campioanei. Video

Antrenorul Dan Petrescu a confirmat faptul că jucătorul Ciprian Deac va absenta la meciul CFR Cluj – Hermannstadt, din etapa a treia din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Informația a fost oferită în exclusivitate de FANATIK încă din 8 septembrie, după ce a aflat că fotbalistul a suferit o entorsă în prima repriză din partida Austria – România 2-3, din Liga Națiunilor.

Ciprian Deac a avut nu mai puțin de patru accidentări grave la genunchi și a fost la un pas să se lase de fotbal, dar medicii i-au fixat ligamentul colateral intern cu o agrafă specială.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a anunțat că Ciprian Deac va absenta la CFR Cluj – Hermannstadt

”Toată lumea a vut nevoie de o pauză să facă pregătirea, să mai aducă jucători. Cred că tuturor le-a prins bine această pauză, nu numai nouă. Sunt ceva probleme de lot, nu avem toți jucătorii refăcuți și sunt jucători importanți”, a declarat tehnicianul clujenilor.

”Ciprian Deac nu va juca sigur în acest meci, Chipciu la fel va trebui să stea o perioadă. Pereira, Omrani și Camora au reintrat în pregătirea echipei, dar nu știu dacă sunt la potențial maxim. Ciprian sper să joace la meicul cu Astra, dacă nu în Suedia să fie sigur pe teren”, a spus Dan Petrescu despre absența lui Ciprian Deac în jocul CFR Cluj – Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

”De când a venit noul antrenor, Hermannstadt arată foarte bine, s-a văzut o schimbare. Au pierdut primele două jocuri, dar în următoarele nouă au avut cinci victorii și patru egaluri. Debeljuh mi-a spus că toată lumea e fericită cu acest antrenor și se vede după cum joacă echipa”, a continuat antrenorul în conferința de presă.

”Așa că ne așteaptă un meci foarte, foarte greu. Toate echipele ar trebui să aibă obiectiv intrarea în play-off și cred că și Hermannstadt are acest obiectiv. Eu nu mă cert cu conducerea, eu doar am zis că mai am nevoie de jucători. Îmi doresc, ca fiecare antrenor, să am un lot mai bun tot timpul.

E normal că dacă pleacă cinci să vină alți cinci. Suntem puțin descoperiți după plecarea lui Boli, aș vrea doi jucători pe fiecare post. Dacă nu mai vine nimeni trebuie să jucăm cu ce avem și să scoatem maxim din lotul ăsta.

ADVERTISEMENT

După ce iei campionatul, obiectivul e obligatoriu grupele Champions League, dar știm cu toții că e foarte greu să ajungi acolo. Nu știu când va mai ajunge o echipă românească acolo. Cred că anul acesta era un prilej foarte bun pentru noi deoarece s-a jucat un singur meci, dar acum vrem să ajungem în grupele Europa League.

Știm și noi că din punct de vedere financiar ar fi excelent, la fel și pentru moral. Dar, ca de fiecare dată, sorții nu au fost prea blânzi cu noi, mai rău nu se putea. Acum trebuie să mergem și să jucăm pe viață și pe moarte în Suedia”, a menționat Petrescu.

ADVERTISEMENT

Apoi, tehnicianul celor de la CFR Cluj a vorbit și despre partidele echipei naționale a României cu irlanda de Nord și Austria: ”Naționala a făcut două meciuri bune. Două meciuri cu echipe…, nu știu eu, Austria nu o văd echipă mai bună.

Eu dacă zic că Sevilla sau Lazio sau Rennes sunt echipe mai bune decât CFR mă face toată lumea praf în presă. Când Rădoi a spus că Austria e mai bună decât România toți specialiștii au fost de acord. De ce e mai bună? Nu are rost să zic mai multe.

Echipa a arătat bine în ambele meciuri și meritau șase puncte. Pentru mine sunt două meciuri amicale, nu știu ce am câștigat. Pe mine m-a surprins felul cum s-au bucurat băieții după meci. Au început să cânte după ce au câștigat un meci amical cu Austria.

Ar trebui să câștigăm cu Islanda și cu Bulgaria, să ne calificăm la Euro și după aia ar fi normal să ne bucurăm. Deocamdată nu am realizat nimic, trebuie să muncim mai mult și să facem lucruri mai bune decât până acum.

Maxim a dat un gol superb, dar eu nu mă uit la gol, mă uit la efortul depus de el. Maxim a jucat foarte bine în ambele meciuri. De când a mers sub comanda lui Șumudică parcă e alt jucător. Arată mult mai bine fizic, mult mai încrezător.

Mi-a plăcut felul în care a debutat Burcă într-o poziție care nu e a lui. Am fost de multe ori criticat că Burcă joacă fundaș dreapta la CFR și iată că acesta a fost norocul naționalei că mai fac eu niște prostii. Cred că și Alibec a făcut două jocuri excelente și el e cel mai mare câștig din aceste jocuri. Faptul că l-am vrut și pe Alibec arată că nu aș fi greșit dacă el ajungea la noi.

Tătărușanu rămâne cel mai bun portar din România, chiar dacă nu joacă în Franța. Cred că cei de la Milan vor să aibă trei portari buni în lot. Tătărușanu a mai fost în Italia, toată lumea îl cunoaște, e un băiat serios, un profesionist adevărat”.