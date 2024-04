Dan Petrescu a semnat! Nu este vorba de CFR Cluj: „Mă simt aici ca în familie”. Video

, însă antrenorul în vârstă de 56 de ani a parafat între timp o altă înțelegere.

Dan Petrescu și-a cumpărat un apartament de lux din București. Este imaginea unui dezvoltator imobiliar

Dan Petrescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori români și unul dintre cei mai importanți jucători din Generația de Aur. Aceste lucruri îl fac să fie atractiv și pentru diverse branduri care îi propun colaborări.

ADVERTISEMENT

„Bursucul” tocmai și-a achizionat un apartament într-un complex de lux din nordul Bucureștiului și este de asemenea și ambasadorul acestui proiect care va fi finalizat în septembrie 2024.

„Semnez preluarea unui alt apartament pentru că m-au convins cei de la My Place prin calitate și prin felul cum mă simt aici, familie. Și vă zic și vouă: veniți la My Place să luați apartamente. Sincer, faceți cea mai bună investiție posibilă!

ADVERTISEMENT

Am ales să investesc în My Place Residence pentru că mi-a plăcut proiectul, amplasarea, facilitățile complexului și pentru că am avut mare încredere în constructori. Este un complex de calitate în care poți locui fără probleme. Eleganță și confort dacă alegi să trăiești în My Place Residence!”, au fost cuvintele fostului mare internațional român într-un video de promovare postat pe pagina de Instagram.



„Încă o legendă din Generația de Aur, în arena My Place. Performanța pe care My Place a atins-o în imobiliare l-a convins pe Dan Petrescu să-și cumpere al doilea apartament în complexul nostru. Te așteptăm să-i devii vecin”, anunță dezvoltatorul într-o altă postare.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, ambasadorului proiectului imobiliar alături de Gică Popescu sau Cristina Neagu

Dan Petrescu nu e însă singurul membru din Generația de Aur care s-a alăturat acestui proiect. Gică Popescu este și el ambasador: „Am țintit mereu performanța în toate proiectele în care am intrat. Nu e deloc simplu să găsești un concept imobiliar cu care să te identifici și în care să-ți dorești să investești pe termen lung.

Calitate în cele mai mici detalii, materiale premium, încredere, randament și poziționare. Toate m-au convins să devin partener My Place”, a declarat fostul căpitan al Barcelonei.

ADVERTISEMENT

, este și ea ambadoarea acestui proiect, alături de Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive la PRO TV, sau Răzvan Raț, fostul căpitan al naționalei României.

„Campionii știu că rezultatele vin cu muncă și disciplină. Și în viața de zi cu zi, apreciez tot ce mă poate ajuta să am o viață sănătoasă, iar My Place oferă toate aceste facilități (piscină, spa, sală de fitness, salon de masaj și coafură, restaurant, supermarket)!

Când mă gândesc la un loc al meu, acesta este important să fie locul unde mă încarc cu energie și unde mă simt bine, când mă întorc dintr-un turneu. MyPlace are spații verzi ample și tot confortul facilităților pentru a practica activități sportive și de welness”, a declarat și Cristina Neagu.