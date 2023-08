Ocupanta locului 4 în prima ligă din Coreea de Sud, Jeonbuk, a profitat de faptul că parizienii au decis să meargă în turneu în Asia, astfel că amicalul a fost anunțat în urmă cu două săptămâni. Ocazie perfectă pentru Dan Petrescu pentru a observa cum se descurcă formația sa atunci când dă de un adversar puternic.

Dan Petrescu, amical de lux cu PSG. Gol fabulos al lui Neymar

”Paris Saint-Germain își prelungește turneul din această vară cu un meci istoric în Coreea de Sud”, a fost titlul prin care parizienii au anunțat duelul cu gruparea pregătită de Dan Petrescu”, au transmis cei de la PSG în urmă cu mai multe săptămâni.

ADVERTISEMENT

Partida se dispută pe stadionul Busan Asiad, potrivit anunțului oficial. ” se va deplasa în Coreea de Sud pentru prima dată în istoria clubului pe 2 și pe 3 august pentru a-și întâlni fanii coreeni și pentru a se duela cu vicecampioana Coreei de Sud, Jeonbuk, pe 3 august, pe Stadionul Busan Asiad”, au completat parizienii.

Pentru amicalul cu PSG, Dan Petrescu a trimis în teren o echipă formată din Jeong – Ahn, Hong, Petrasek, Park – Ryu, Boateng – Han, Rafa Silva, Moon – Park. La rânduk lor, francezii au început cu Donnarumma – Bernat, Pereira, Kurzawa, Serif – Ndour, E. Mbappe, Verratti – Gharbi, Ektike, Neymar.

ADVERTISEMENT

După primele 45 de minute, a fost cel al brazilianului Neymar, din minutul 40, profitând și de apărarea visătoare a asiaticilor. Cu toate acestea, publicul de pe stadion a gustat reușita brazilianului, probabil și pentru că meciul este un simplu amical fără nicio miză.

Neymar’s GOAL. 🇧🇷⚽️ — PSG Report (@PSG_Report)

Deși a debutat cu o înfrângere la Jeonbuk, 0-2 în deplasarea de la Gwangju, Dan Petrescu a reușit ulterior 4 victorii și un egal până a pierdut din nou, etapa trecută, la Pohang. Rămâne de văzut cum se va comporta formația lui Dan Petrescu până la finele sezonului.

ADVERTISEMENT

Jeonbuk ocupă locul 4 în clasament, cu 37 de puncte, la 7 puncte distanță de ocupanta locului secund Pohang și la egalitate cu Seoul. Lider detașat e Ulsan Hyundai, cu 56 de puncte, echipă care nu mai pare că are cum să fie ajunsă de nicio urmăritoare. Interesant, dacă ar fi reușit doar victorii pe linie, Dan Petrescu ar fi ocupat acum locul secund în clasament.

Dan Petrescu anunța că are obiectiv drept câștigarea Ligii Campionilor Asiei în următorii 2 ani, obiectiv îndrăzneț în condițiile în care există multe echipe de calibru în zonă. ”La câte țări am antrenat… am fost peste tot eu! Nici în China nu cunoșteam locul, nici în Rusia. Acum, Roberto Di Matteo m-a sunat, el fiind consilier la club. Noi am jucat împreună la Chelsea, am fost colegi.

Am jucat contra lor când eram în China. Am rămas surprins de ce am văzut acolo. Ăsta e obiectivul nostru, în doi ani și jumătate să câștig Champions League. În Europa nu puteam. În primul rând trebuie să iau campionatul, echipa e pe 7. Eu sunt în Dubai, pe 11 plec la Seul, avem conferința de prezentare. Bugetul e mai mare decât la orice echipă din România”, se lăuda Dan Petrescu.