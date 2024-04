Dan Petrescu, anunț uriaș la întoarcerea în România: “La CFR Cluj mă duc ca acasă”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că și sunt șanse foarte mari ca ”Bursucul” să fie noul antrenor al clujenilor.

Dorit de CFR Cluj, Dan Petrescu menține suspansul

Între timp, Universitatea Craiova a intrat pe fir după concedierea lui Ivaylo Petev și vrea să-i lase pe cei de la CFR Cluj cu buza umflată. Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că .

Revenit în țară după aventura în Coreea de Sud, Dan Petrescu a ținut să mențină suspansul în privința următoarei formații pe care o va pregăti, însă a recunoscut că are nevoie de o pauză și să se repună la punct cu fotbalul din SuperLiga.

”E bine când se vorbește de tine. Nu sunt robot, să mă duc direct la o echipă în momentul ăsta. Am nevoie de puțină pauză și e normal. Nu prea am mai văzut meciuri din România, nu prea mai știu ce e aici, decât rezultatele. Nu am mai urmărit niciun meci, că nu am avut unde.

Vă dați seama, la CFR Cluj au fost cele mai mari succese ale mele și e normal să se speculeze că merg acolo. Mi-e dor de fotbal, asta e clar. La CFR Cluj m-am simțit bine tot timpul. Dacă voi merge acolo, e clar că mă duc ca acasă. Am nevoie de o pauză”, a declarat Petrescu.

A plecat de bună voie de la Jeonbuk

Tehnicianul a mărturisit că , iar decizia i-a aparținut în totalitate pentru că a simțit că echipa are nevoie de o schimbare pentru a ieși din perioada nefastă.

”Nu a fost ușor pentru mine, nici pentru ei. Mă atașasem puțin de club, de condițiile de acolo. Oameni extraordinari. Sincer, nu am mai întâlnit în nicio țară un club așa de bine organizat, care să te lase să îți faci treaba fără presiune.

Dacă pierdeam 10 meciuri la rând tot nu m-ar fi schimbat. De aceea am hotărât, eu am zis că ar fi bine o schimbare, pentru că eu o serie așa negativă nu am avut în 25 de ani de antrenorat și ar fi bine pentru băieți.

Băieții au venit la mine să mă roage să mai rămân, le-am zis că trebuie ceva nou. Mă bucur că astăzi au câștigat, am văzut fazele, cum-necum, norocul pe care nu l-am avut eu, l-au avut ei. Așa e în fotbal”, a spus Dan Petrescu.