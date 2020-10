Dan Petrescu, apel disperat către Neluţu Varga: „Adu-mi fundaşi! Eu nu joc”

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a făcut un apel disperat către Neluțu Varga, patronul ardelenilor să cumpere fundași centrali. Declarația vine după ce echipa sa a remizat 1-1 cu Young Boys Berna, iar în timpul meciului, Paulo Vinicius s-a accidentat.

Tehnicianul a analizat jocul echipei din această seară și situația lotului de jucători pe care îl are la dispoziție pentru următoarea perioadă.

Petrescu consideră că pentru ca CFR Cluj să se bată la câștigarea campionatului și să aibă un parcurs cât mai lung în Europa League, are nevoie de întăriri, atât în defensivă, mai ales după accidentarea lui Vinicius, cât și la mijloc.

„Mi-am zis nemulțumirea în fața noastră, am zis că îmi trebuie jucători, nu am zis exact postul, dar aici era problema, la fundașii centrali. Dacă îmi aduce bine, dacă nu, antrenez cu ce am. Singurul fundaș central este Burcă care a jucat foarte mult, nu știu cum se mai mișcă, se va rupe și el dacă mai joacă.

Mai e Ciobotariu și mai este Cristian Manea, care e de fapt fundaș dreapta, dar a jucat foarte bine azi. Dacă vrei să câștigi campionatul și vrei să faci o figură frumoasă, am nevoie de jucători, de fundaşi. Dan Petrescu nu poate juca fundaș central sau mijlocaș central. Avem doar 18 jucători pe lista UEFA, ei aveau 30”, a declarat Dan Petrescu după meci.

Petrescu: „Noi facem în continuare minuni”

Antrenorul a analizat situația lotului pe care îl are la dispoziție, considerându-l extrem de redus numeric pentru a face față la toate competițiile în care CFR este angrenată.

„Mă așteptam la un meci greu pentru că am jucat cu campioana Elveției, a luat trei campionate la rând. Au făcut trei schimbări la un moment dat, au intrat trei jucători de națională. Noi facem în continuare minuni cu acest lot subțire, jucătorii își dau viața pe teren, s-a văzut astăzi.

Am reușit să dăm gol, iar la o fază fixă, apoi am primit gol la un aut, asta a fost singura dezamăgire a meciului. Apoi am avut penalty, VAR-ul din păcate nu este unde trebuie, în grupele Europa League, aici e durerea mea. Dacă marca Pereira, puteam câștiga, dar nu cred că ar fi fost meritat, acest rezultat e echitabil.

Adversarul este foarte valoros, Young Boys este cel mai agresiv adversar care a venit la noi, nu Sevilla sau Celtic, iar acest lucru mi l-au zis și băieții după meci, că au simțit-o. E fantastic să faci patru puncte din două meciuri la ce probleme avem noi”, a adăugat Petrescu.

Antrenorul CFR-ului: „Putem să îl aducem și pe Pele, nu îl putem trece pe lista UEFA”

Dan Petrescu a adăugat resemnat că indiferent de ce transferuri s-ar face în perioada următoare, jucătorii nu ar fi disponibili pentru jocurile din competiția europeană.

„Indiferent pe cine luăm mâine, nu mai putem să îl punem pe lista UEFA. Putem să îi aducem și pe Pele sau Maradona, nu îi putem pune pe această listă, deoarece nu avem voie. Asta tot spun și nu înțelege nimeni că avem această problemă”, a subliniat antrenorul ardelenilor.