Dan după . „Bursucul” este așteptat pe banca tehnică a „vișiniilor”, informație confirmată de Ștefan Gadola, unul dintre acționarii din Gruia. Conducerea „feroviarilor” a stabilit deja obiectivele lui Dan Petrescu la CFR Cluj.

Dan Petrescu, noul antrenor al lui CFR Cluj! Șefii din Gruia fac anunțul oficial și îi setează obiectivul: „Un băiat deosebit”

Planetele s-au aliniat pentru CFR Cluj și Dan Petrescu. După plecarea lui Adrian Mutu de la CFR Cluj, echipa , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Deși în această formulă CFR Cluj s-a distrat în Giulești cu Rapid, scor 4-1, conducerea din Gruia i-a găsit rapid un înlocuitor lui Adrian Mutu. Ștefan Gadola, acționarul minoritar de la CFR Cluj, a anunțat că Dan Petrescu este noul antrenor al „vișiniilor”.

Cu Dan Petrescu pe bancă, CFR Cluj trebuie să obțină locul 2 la finalul sezonului, iar în sezonul următor să câștige titlul. „Dan a fost întotdeauna un băiat deosebit și a luat campionatul de câte ori a fost la noi.

Chiar dacă era criticat stilul lui de joc, noi am luat campionatul. Eu sper să obținem măcar locul 2 (n.r.- în acest sezon). (n.r. – Și la anul titlul?) Așa mi se pare normal! Noi am fost întotdeauna bolnavi cu chestia asta. Totdeauna am vrut titlul”, a declarat Ștefan Gadola, conform .

„După ce am luat 0-4, vă așteptați să batem 4-1 cu Rapid? De ce să ne punem probleme din acestea?”

Picătura care a umplut paharul pentru Adrian Mutu și CFR Cluj a fost înfrângerea cu Corvinul Hunedoara (0-4) și eliminarea în sferturile Cupei României Betano. „Briliantul” și-a dat demisia, iar Francisc Dican și Ovidiu Hoban s-au ocupat de echipă la meciul cu Rapid.

Echipa din Cluj a câștigat categoric și surprinzător, scor 4-1. „Nu îmi pare rău că nu a venit mai devreme Dan Petrescu. Asta a fost, așa e fotbalul. Lucrurile astea nu sunt predictibile.

După ce am luat 0-4, vă așteptați să batem cu 4-1 pe Rapid? Deci, de ce să ne punem probleme din acestea? Vreau să facem jocuri frumoase, bune și să arătăm că suntem o echipă”, a mai spus Ștefan Gadola.

CFR Cluj încă se mai gândește la titlu: „Nu sunt naiv”

CFR Cluj ocupă locul 2 în play-off-ul SuperLigii, cu 31 de puncte, la 10 puncte în spatele liderului FCSB. În ciuda diferenței din clasament, Ștefan Gadola nu își ia gândul de la titlu. Totuși, acționarul din Gruia este conștient că FCSB este cu o mână pe trofeu.

„Dacă am învins cu 4-1 Rapid înseamnă că se poate. Nu sunt naiv să mă gândesc la titlu pentru că sunt multe puncte și e greu de ajuns. E greu, mai ales după ce am văzut ieri meciul.

FCSB a terminat repede și frumos. Noi, locul 2. Acolo avem șanse și ar trebui să jucăm astfel încât să fim pe locul 2”, au fost cuvintele lui Ștefan Gadola. În următoarea etapă, CFR Cluj are derby cu FCSB chiar pe teren propriu.