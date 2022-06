Dan Petrescu nu se dezminte. Plătit regește de CFR Cluj, antrenorul se simte în continuare subapreciat. ”O dată nu am primit o masă gratis!”

Dan Petrescu nu are rival în Casa Pariurilor Liga 1. Câștigă titlu după titlu și este cel mai bine plătit antrenor din țară. Setea de ”câștiguri” nu are limite pentru tehnicianul care s-a încununat pentru a cincea oară campion al României.

Dan Petrescu: ”Nu știm să apreciem valorile”

Antrenorul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, permanent, mereu subapreciat, eventual disprețuit, mereu amenințat de rezultate.

Tehnicianul a preferat să nu facă deplasarea din ultima etapă în Casa Pariurilor Liga 1, la Buzău, pentru meciul cu FCSB din ultima etapă a sezonului.

Deja campion, pentru a cincea oară (al patrulea titlu cu CFR Cluj), ”Bursucul” a preferat să accepte invitația actorului Mihai Bobonete, pentru a vorbi pe podcastul acestuia, ”Da Bravo”. Dezvăluirile tehnicianului sunt memorabile și .

”Românii nu știu să aprecieze, te bagă în seamă abia după ce mori. Am fost cu actuala soție la Londra, am participat la un turneu cu Chelsea old boys. A văzut că mă știe toată lumea.

Un homeless și-a dat haina jos și m-a luat în brațe: «SuperDan, nu se poate așa ceva!». Mie, unuia, mi s-a făcut pielea de găină.

Tot așa, am fost la un restaurant, Scalini, cel mai bun din Londra, n-am plătit nimic, plăcerea lor! Am vrut să-mi iau cea mai scumpă valiză, am intrat în magazin, la fel, am primit-o gratis.

La noi? Niciodată! Doar înjurături. De zece ani merg la același restaurant, o dată nu am avut o masă gratis! O geantă, nimic… Nu știm să apreciem valorile”, a spus Dan Petrescu în podcastul amintit.

Cum și-a luat țeapă Dan Petrescu de la prințul Bruneiului

Antrenorul CFR-ului a mai povestit un episod din cariera de jucător, de această dată, pe când evolua la Chelsea, și a fost invitat alături de coechipieri de prințul Bruneiului la reședința acestuia.

Petrescu a mărturisit că , dar a avut o surpriză neplăcută când a deschis cadoul primit de la unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

”Am fost la un prinț, în Brunei, la el acasă. Cu Gullit antrenor, după ce-am câștigat Cupa (Cupa Angliei în 1997 – n.r.). Și-am mers la prinț acasă, 10-15 neveste, nici nu știai câte sunt pe acolo, avea și-o grădină zoologică.

Înaintea noastră a fost echipa lui Real Madrid. Și-am auzit noi că ălora le dăduse câte un ceas Rolex. De-abia așteptam. Ne-a ținut un discurs acolo, ne-a dat apoi câte o pungă.

Am mers la autocar, să plecăm de la el, când colo… Era harta Bruneiului, să moară… Noi voiam ceasuri, ceva… Incredibil, am rupt harta, am aruncat-o”, a povestit Dan Petrescu.