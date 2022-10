Dan Petrescu, supărat după UTA – CFR Cluj 1-1: „Nu ai cum să te mulțumești după ce ai condus!”

Antrenorul campioanei României consideră că deplasarea a fost una dificilă pentru jucătorii săi, însă ar fi vrut o victorie mai ales că UTA a rămas în 10 oameni .

Dan Petrescu, supărat după UTA – CFR Cluj

Dan Petrescu a fost supărat la finalul meciului , fiind deranjat și pe arbitrul Ionuț Coza, pentru că nu i-a dat direct cartonașul roșu lui Damian Isac, ci a așteptat reluarea VAR pentru a lua decizia finală.

ADVERTISEMENT

Antrenorul campioanei României este îngrijorat de starea lui Ciprian Deac, care a ieșit accidentat în minutul 73: „Nu ai cum să te mulțumești după ce ai condus cu 1-0 și am dat de două ori în bară.

Ei nu au avut ocaziile noastre, au avut ocazii, dar nu ca ale noastre. S-au dat cinci minute prelungiri, dar ei au stat cinci minute pe jos, i-am cronometrat.

ADVERTISEMENT

După ce au rămas în 10, au stat cinci minute pe jos și încă o dată încă cinci. M-am uitat la ceas, au fost doar cinci minute de prelungire, n-am înțeles acest lucru”.

„Îmi felicit jucătorii pentru că au arătat spirit!”

„Am jucat mult mai bine decât acum un an aici și am pierdut două puncte, preferam să jucăm ca anul trecut și să plecăm cu victorie.

ADVERTISEMENT

Îmi felicit jucătorii pentru că au arătat spirit, mai ales că au jucat pentru prietenul meu, care nu mai e printre noi. E o zi atât de tristă pentru mine, n-aș mai vrea să aud de nimic azi”, a .

„Vreau să mergem să îmi văd prietenul, care a plecat în altă lume și sper să îmi găsesc puterea să pregătim meciul cu Slavia.

ADVERTISEMENT

Cred că dacă Kolinger nu băga mingea în poartă, Camora putea să o scoată. Dar nu am ce să le reproșez”, a mai spus antrenorul campioanei României.