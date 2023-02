Dan Petrescu, supărat pe jucători după U Craiova – CFR Cluj 2-0: “Este greu să avem pretenţii de titlu anul ăsta!”

CFR Cluj a pierdut al doilea meci din SuperLiga, . Campioana României a suferit şapte înfrângeri în acest sezon, fapt îngrijorător pentru Dan Petrescu, care spune că e greu să iei campionatul cu atâtea înfrângeri.

Dan Petrescu, supărat pe jucători după U Craiova – CFR Cluj 2-0: “Pierdem împreună şi câştigăm împreună. Dar sunt puţin supărat pe ei”

“Bursucul” i-a urecheat şi pe jucătorii săi, spunând că aşteaptă mai multe de la ei în meciurile următoare. Antrenorul CFR-ului a fost fair play la final şi a recunoscut superioritatea oltenilor în acest meci:

“Am început foarte bine azi, am dat şi gol, am avut şi fază de penalty. Cei de la Craiova au revenit, în repriza a doua a fost aşa, un joc confuz. Am făcut cadou primul gol. .

Creţu şi Nistor au făcut diferenţa când au intrat. Au jucat foarte bine. Suferim a doua înfrângere la rând, am mai avut asemenea momente. Orice meci pe care îl pierzi nu e bine. Per total, a meritat Craiova.

Sunt dezamăgit de evoluţia jucătorilor mei. Toţi au fost sub nivel. Poate că am făcut şi eu ceva greşit. Pierdem împreună şi câştigăm împreună. Dar sunt puţin supărat pe ei. Când nu marchezi, este o problemă.

“Este greu să avem pretenţii de titlu anul ăsta dacă pierdem meciuri”

Avem mulţi atacanţi, Birligea a avut o ocazie incredibilă. Cel mai mult mă îngrijorează că luăm goluri, nu că nu dăm. Este greu să avem pretenţii de titlu anul ăsta dacă pierdem meciuri. Apărarea nu e cea care a fost.

Sunt îngrijorat că pierdem prea multe meciuri. Nu ştiu când am pierdut şapte meciuri. Este o perioadă mai grea, dar mai sunt 15 meciuri. Avem şi Europa, avem şi Cupa României. Trebuie să tratăm 100%.

“Trebuie să fim mai buni, mai agresivi, cu mai multă dorinţă”

Meciul cu Lazio este joi, dar toţi jucătorii trebuie să dea mai mult. Bordeianu a jucat bine azi. Nici Cipi (n.r. Deac) nu a jucat mult, dar trebuia să fac o schimbare. Eu zic de foarte mult timp că se bat cinci sau şase echipe la titlu.

Va fi un campionat mult mai interesant şi mai dramatic. Dacă o să jucăm ca azi, pierdem cu Lazio. Trebuie să fim mai buni, mai agresivi, cu mai multă dorinţă. Nu ştiu ce schimbări o să fac, o să vedem, nu vreau să vorbesc la cald”, a spus Dan Petrescu.

