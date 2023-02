Cristi Manea l-a făcut praf pe arbitru după U Craiova – CFR Cluj 2-0: “Nici nu putem vorbi cu ei, mi-a spus «Treci mai departe!»”

CFR Cluj a pierdut două meciuri la rând în SuperLiga. în faţa Universităţii Craiova şi Farul are posibilitatea de a se desprinde în fruntea clasamentului. Jucătorii campioanei au tras un semnal de alarmă, Cristi Manea fiind foarte critic la adresa arbitrajului.

Ciprian Deac, declaraţii tari după eşecul de la Craiova: “Important este să ne trezim pentru că putem pierde campionatul”

a declarat că aşa nu se mai poate continua şi echipa trebuie să se trezească înainte de a fi prea târziu. Experimentatul mijlocaş al CFR-ului a declarat că mai sunt destule meciuri de jucat şi linia se va trage la finalul sezonului:

“Ştiam că ne aşteaptă o partidă foarte grea. Aici se câştigă foarte greu. Ne aşteptam ca şi ei să aibă o reacţie, ţinând cont că au pierdut etapa trecută. Noi, cei care am intrat pe teren, suntem principalii vinovaţi.

Şi anii trecuţi am avut oscilaţii şi nimeni nu mai credea în noi. Dar trebuie să credem noi. Important este să ne trezim pentru că putem pierde campionatul. Avem un program foarte greu, următorul meci este joi şi nu avem timp să ne plângem foarte mult.

“Toată lumea crede că suntem morţi, dar o să vedem la finalul campionatului”

Este decizia antrenorului şi o respect. În prima repriză am avut un joc bun, am avut câteva ocazii. După acel gol, nu am fost limpezi şi a venit şi golul doi. Acolo cred că s-a terminat. Preferăm să nu pierdem, ca să ne trezim la realitate.

FCSB a meritat victoria la Cluj, dar este important ca noi să ne revenim. Este clar că aşa nu se mai poate. De când sunt eu aici, nu ţin minte să fi pierdut două meciuri la rând cu candidatele la titlu. În play-off este campionatul adevărat. Se joacă pe 3 puncte, nu pe 1,5.

Eu zic să vorbim mai puţin şi să facem mai multe. Ăsta e antidotul. Aşa am câştigat trofee, aşa trebuie să facem în continuare. Toată lumea crede că suntem morţi, dar o să vedem la finalul campionatului, când se va trage linie”, a declarat Ciprian Deac.

Cristi Manea: “Este frustrant pentru că le-a acordat o fază periculoasă din nimic. Este al treilea cartonaş galben luat pe nedrept”

Cristi Manea a fost foarte supărat la interviul de la finalul meciului şi a criticat în termeni duri arbitrajul că a luat un cartonaş galben pe nedrept, spunând că la faza primului gol nu a fost fault:

“Suntem supăraţi că am pierdut în această seară. Oricum, campionatul se joacă în play-off. Nu e bine că am pierdut două meciuri la rând, dar au fost mici detalii, care au făcut diferenţa.

Şi cu FCSB şi cu U Craiova. Nu a fost fault pe 16 metri, eu consider că am jucat mingea. El a forţat să obţină ceva. Nu avem ce face, trebuie să muncim în continuare şi să scoatem ceva bun de la Roma.

Este frustrant pentru că le-a acordat o fază periculoasă din nimic. Este al treilea cartonaş galben luat pe nedrept. Eu dacă mai iau unul sunt suspendat pe nedrept. Nici nu putem vorbi cu ei, mi-a spus «Treci mai departe!».

“Mergem acolo să ne jucăm şansa, nu avem nimic de pierdut. Este frumos să joci în Europa, mai ales pe Stadio Olimpico”

Şi în play-off-ul trecut am avut momente dificile. Dar suntem o echipă experimentată şi sper ca în meciurile următoare să jucăm mai bine. În prima repriză am avut multe ocazii, dacă reuşeam să fructificăm una, altul era rezultatul.

Lazio este favorită, au nişte nume extraordinare. Sunt nişte jucători de valoare. Mergem acolo să ne jucăm şansa, nu avem nimic de pierdut. Este frumos să joci în Europa, mai ales pe Stadio Olimpico”.