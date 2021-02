Dan Petrescu, un car de nervi după ultimul meci de campionat: ”Nu știu dacă meritam un punct”

Echipa lui Dan Petrescu, Kayserispor, a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Erzurm și rămâne în zona retrogradării. Antrenorul român a răbufnit la final.

Kayseri a controlat meciul disputat în deplasare, dar gazdele au deschis scorul în minutul 28 din lovitură de la 11 metri. Erzurum a rămas în 10 după eliminarea lui Ackah, din minutul 34, dar trupa lui Dan Petrescu a avut nevoie de alte 38 de minute ca să înscrie.

Exasperat de ineficacitatea echipei sale, antrenorul român a efectuat două schimbări încă din primul minut al reprizei secunde.

Dan Petrescu a răbufnit la finalul meciului cu Erzurm: „Nu cred că meritam egalul”

Antrenorul român a cedat la finalul întâlnirii încheiată la egalitate, rezultat care menține ambele oponente în zona fierbinte a retrogradării.

”A fost un meci pe viață și pe moarte, pentru că suntem două echipe care luptăm pentru evitarea retrogradării. Recunosc că Erzurumspor a jucat mult mai bine decât noi în prima repriză, și-au dorit mai mult, au luptat foarte bine. Noi am încercat să dăm ce avem mai bun și am obținut un punct.

Chiar ne putem întreba dacă am meritat acest punct. La meciul cu Alanya, noi am fost echipa care merita 3 puncte, dar am făcut egal (meciul s-a terminat 1-1). Acum, pot spune că ei au meritat mai mult. Au luptat și și-au dorit victoria. Un punct pentru noi e bun”, a declarat Petrecu citat de kayseriekspresshaber.com.

Trei meciuri fără eșec, dar tot la retrogradare

Kayserispor nu a mai pierdut în campionatul Turciei de trei partide, dar situația din clasament nu s-a schimbat favorabil pentru echipa lui Dan Petrescu.

Trupa la care mai sunt legitimați Săpunaru, Alibec și Lung se situează pe locul 16, cu 24 de puncte, două mai multe decât Erzurum, adversara de duminică a lui Kayseri, care ocupă locul 18, primul care duce în eșalonul secund.

Cu Erzurum, Dan Petrescu nu a putut conta pe serviciile fotbaliștilor români din lotul lui Kayserispor. Denis Alibec și Silviu Lung sunt accidentați, iar Cristi Săpunaru a fost suspendat după eliminarea din meciul precedent, cu Alanyaspor.

