Dan Petrescu, victorie la primul meci pe banca lui Jeonbuk. Ce urmează pentru antrenorul român în Coreea de Sud

Dan Petrescu . Noua formație pregătită de antrenorul român a câștigat partida amicală cu Persis Solo, din Indonezia, scor 2-1. Noh Yun-Sang și Kyudong au marcat pentru formația din prima ligă de fotbal a Coreei de Sud.

Dan Petrescu, victorie la primul meci pe banca lui Jeonbuk

Dan Petrescu a început în forță la noua echipă. , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, unde „Bursucul” va avea un salariu de 1,5 milioane de dolari pe sezon.

La o săptămână după ce a fost prezentat oficial, Dan Petrescu a debutat pe banca lui Jeonbuk într-un meci de pregătire. Echipa de pe locul 5 din prima ligă de fotbal sud-coreeană a câștigat amicalul cu Persis Solo care a avut loc în cursul zilei de sâmbătă.

Dan Petrescu va debuta într-o partidă oficială în Coreea de Sud peste o săptămână. Pe 24 iunie, Jeonbuk o înfruntă pe Gwangju în etapa a 19-a din campionatul sud-coreean. Ulterior, Jeonbuk va juca împotriva acelorași adversari în sferturile cupei.

Jeonbuk se află pe locul 5 în K League 1, după 18 meciuri, cu 27 de puncte. Echipa lui Dan Petrescu se află la 17 puncte de primul loc ocupat de Ulsan Hyundai. Principalul obiectiv al „Bursucului” este calificarea în play-off-ul competiției.

Dan Petrescu, obiective mărețe la Jeonbuk

Dan Petrescu a mărturisit că principalele obiective la noua sa echipă este câștigarea campionatului și a Ligii Campionilor. „Bursucul” a surprins în cadrul unei conferințe de presă, când a declarat că Jeonbuk reprezintă cel mai mare club din cariera sa.

„Este prima mea conferinţă de presă în Coreea şi sper că vom avea o relaţie bună eu şi toată presa. Când am fost sunat să fiu întrebat de venirea în Coreea, am spus că voi veni doar pentru un club, Jeonbuk. Am răspuns imediat că bineînţeles că voi veni, că va fi o onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club din Coreea. Sunt fericit că sunt aici şi sper să aduc victorii echipei şi să fim mereu în vârf.

Când antrenam în China, am jucat în Liga Campionilor împotriva lui Jeonbuk, am văzut când am venit aici să jucăm facilităţile, fanii… Am fost impresionat de ce am văzut şi visam ca într-o zi să fiu aici, să antrenez un astfel de club.

Am experienţă mare ca antrenor, dar cred că acesta este cel mai mare club din cariera mea. Este o responsabilitate mare pentru mine, ştiu asta, dar sunt totodată foarte fericit. Cred că am ales clubul potrivit în momentul potrivit pentru mine.

„Sunt foarte bucuros că sunt aici. Sunt obosit, însă sunt nerăbdător să încep această experiență. Sper să aduc multe bucurii fanilor. Visul meu este să câștig campionatul și Liga Campionilor”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu, la sosirea în Coreea de Sud.