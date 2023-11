Dan Șucu, anunț despre interesul Rapidului pentru Drăguș și Ștefănescu. „Am oferit 1,3 milioane de euro”

Telenovela transferului lui Marius Ștefănescu la Rapid pare că a luat sfârșit, pentru că patronul Dan Șucu nu e dispus să plătească 1 milion de euro pentru 80% din jucător. Asta, în condițiile în care Sepsi are toate șansele să rateze play-off-ul, deci cotele fotbaliștilor de la Sepsi nu ar trebui să mai fie atât de ridicate.

Dan Șucu, anunț despre interesul Rapidului pentru Drăguș și Ștefănescu

Totodată, patronul celor de la Rapid a vorbit despre ratarea transferului lui Denis Drăguș, un fotbalist de top al naționalei, care a preferat să ajungă în Turcia și a refuzat Giuleștiul. ”Nu negociem cu niciun jucător român, sunt 6-7 fotbaliști cu care discutăm, nu știu dacă se vor închide toate negocierile, dacă discuți cu 6-7, probabil vom aduce 2-3, dar jucători de calitate.

Evident că-mi pare rău că Drăguș nu a ajuns la Rapid, noi am oferit 1,3 milioane euro la vremea respectivă lui Standard, o sumă record pentru fotbalul românesc. Din păcate, Drăguș n-a ales Rapidul, ne-ar fi plăcut să vedem un jucător de talia lui Drăguș jucând în Giulești. S-ar fi potrivit perfect pe spiritul Rapidului, ne-ar fi ajutat foarte mult.

E un jucător de valoare, a arătat asta la echipa națională, ne-ar fi ajutat foarte mult. Asta e situația, mergem mai departe cu fotbaliștii extrem de valoroși pe care-i avem în acest moment și în care avem toată încrederea”, a declarat Dan Șucu, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA. Fotbalistul lui Gaziantep este cotat momentan la 1.5 milioane de euro.

Transferul lui Marius Ștefănescu nu mai e de actualitate

Cât despre transferul lui Ștefănescu de la Sepsi, Dan Șucu nu mai acceptă să negocieze pentru mijlocaș. În schimb, transmite Dan Șucu, vor veni alți jucători la fel sau mai valoroși ca Ștefănescu, pe bani mai puțini. ”Referitor la Ștefănescu, discuțiile sunt înghețate. Nu cred că vom mai redeschide pista Ștefănescu, s-au cerut bani foarte mulți, suma era undeva la 1 milion de euro, bani cu care putem să aducem alți jucători, poate chiar mai mulți, fotbaliști de valoare.

Am putea să-i investim mai bine. O sumă de 1 milion de euro pentru un jucător român, și din punct de vedere al businessului, este o sumă extrem de mare, poate chiar puțin riscantă, mai ales că cei de la Sepsi ne-au cerut 1 milion de euro pentru 80%, ar fi păstrat și 20% din jucător.

Chiar l-am dorit pe Ștefănescu, dar discuțiile au ajuns într-un punct mort. Nu poți să spui niciodată niciodată, dar discuțiile, din ce am sondat piața, cu o astfel de sumă de 1 milion de euro putem aduce mai mulți jucători de valoare cel puțin cu Ștefănescu, sau mai mare”, a completat Dan Șucu.

În încheiere, patronul Rapidului a anunțat că nu dorește la iarnă niciun jucător român, așadar transferurile valoroase vor fi strict din străinătate. ”Momentan nu este niciun jucător român pe lista Rapidului, dar campania de transferuri nu a început și putem avea surprize. Pot să garantez că vom aduce jucători de mare valoare, care vor face diferența, să ne ajute să ne luptăm, cum îi stă bine Rapidului pentru locul 1.

Să-i facem fericiți pe suporterii noștri, care sunt cei mai minunați din întreaga Românie. Iată că și cu Universitatea Cluj ne-au susținut într-un mod absolut admirabil. Nu putem decât să le mulțumim, să le spunem că suntem mândri de ei, Rapidul, eu, Bergodi, jucătorii, vom da totul să ne atingem obiectivele și să încercăm să nu se mai repete surprize neplăcute precum aceasta cu U Cluj”, a concluzionat Dan Șucu, pentru FANATIK SUPERLIGA.

