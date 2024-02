Dan Șucu, după CFR – Rapid 0-1: „Una dintre cele mai frumoase victorii de când am venit în Giulești” Ce spune de Mutu și de CFR: „A fost o revoluție! Îi aplaud!”

Dan Șucu a dat o nouă lovitură și l-a luat de la UTA pe Rareș Pop. . Cum a comentat victoria în fața lui CFR Cluj.

Dan Șucu, convins că Rapid are un lot foarte puternic: „Avem dubluri pe fiecare post”

Dan Șucu victoria în fața lui CFR Cluj: „Este una dintre cele mai importante și de palmares victorii ale Rapidului de când eu am venit în Giulești. Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Iar asta se datorează în primul rând faptului că am realizat un lot foarte competitiv aici la Rapid.

Pe fiecare post există dubluri, niciun jucător nu poate să se relaxeze. Pentru că dacă o face, fotbalistul care e pe postul lui pe banca de rezerve vine și îi fură locul de titular. Domnul Bergodi cred că are în momentul de față unul dintre cele mai valoroase loturi din SuperLiga. Așteptăm și ca performanțele să fie ca atare”.

Patronul „alb-vișiniiilor” a vorbit din nou despre visul suprem: „Nu mai este un secret, știți foarte bine. Locurile 1-3 și țintim în continuare titlul de campioni ai României. Sper că domnul Bergodi este mulțumit, i-am promis împreună cu colegii mei, cu Victor (n.r. – Victor Angelescu), cu președintele Niculae, că îi vom face lot. Și am făcut un lot competitiv, sunt foarte mulți jucători buni și este o mare bătălie pe posturi. Practic, avem dublură pentru fiecare post”.

Dan Șucu îi ține pumnii lui Adrian Mutu: „Știe ce să facă acolo”

Dan Șucu nu se bucură că și-a învins fostul antrenor: „Nu a fost vreo semnificație deosebită că l-am bătut pe Mutu. Nu a fost nicio miză din punctul ăsta de vedere, miză zero. Putea să fie și invers, domnul Bergodi la CFR Cluj și Adi Mutu pe banca Rapidului. Deci în niciun caz noi nu am avut un meci cu Adrian Mutu, noi am avut un meci cu CFR Cluj. Și suntem foarte fericiți că am câștigat pe terenul unei echipe atât de solide.

CFR Cluj va conta în continuare, Mutu își va pune amprenta și sunt ferm convins că știe ce să facă acolo. Bineînțeles că m-am bucurat, dar nu l-am bătut pe Adrian Mutu. Sunt cu atât mai bucuros de această victorie cu cât am întâlnit o echipă foarte, foarte puternică”.

Din perspectiva planului de afaceri, Dan Șucu este impresionat de schimbările reușite de Neluțu Varga: „Gândiți-vă doar atât, vorbim despre o formație care în această vară a vândut jucători de 10-12 milioane de euro, a înjumătățit salariile. A fost o revoluție acolo, o transformare radicală!

Dacă nu ar fi făcut asta, eu cred că se duceau spre dezastru. Nu știu dacă spre faliment, nu vreau să pronunț cuvinte finale. Dar în mod sigur era foarte greu să vadă luminița de la capătul tunelului. S-ar fi putut termina totul foarte repede la CFR”.

De ce crede că ardelenii se bat în continuare la titlu: „Va rămăne o forță”

Dan Șucu este sigur că CFR Cluj a apelat la strategia corectă în acest sezon: „Cu toate acestea, cei de acolo au arătat maturitate, clarviziune, și iată că deși au schimbat întreaga echipă, continuă să fie o forță, o echipă foarte puternică. Este o mare realizare din punct de vedere al managementului, din punct de vedere al faptului că deși au adunat atâția jucători echipa lor joacă foarte bine. Cred că este o reușită.

Bineînțeles, mai apar și pași înapoi, cum este această înfrângere. Dar asta nu înseamnă că planul CFR-ului nu este bun. Acesta este planul, unul sănătos. Și îi felicit că au ales acest drum. CFR are un viitor foarte puternic, va rămâne o forță a fotbalului românesc. Doar cine nu înțelege fenomenul nu își dă seama prin ce a trecut CFR Cluj.

Este foarte greu, aproape imposibil, să ai o transformare atât de radicală și tu să rămâi acolo, în top. Să te bați la titlu, să te bați pentru obiective, să formezi o echipă cu jucători valoroși. Este o realizare remarcabilă și nu pot decât să o aplaud”.

