Dan Șucu iese la atac după accidentarea lui Jayson Papeau: ”Adevăratul agresor este centralul care tolerează așa ceva”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că francezul a suferit o fractură pe fibulă, leziune a ligamentului tibiofibular anterior şi o leziune parţială grad II la deltoid şi la ligamentul anterior talofibular și .

Accidentarea lui Jayson Papeau l-a scos din minți pe Dan Șucu

Accidentarea gravă suferită de Jayson Papeau, dar mai ales faptul că agresorul Antoni Ivanov nu a primit decât un cartonaș galben, l-au enervat pe acționarul rapidist Dan Șucu, care nu înțelege de ce arbitrii au decizii diferite la faze asemănătoare, dând exemplu faultul dur asupra lui Ciprian Deac la partida UTA Arad – CFR Cluj, în care Damian Isac a fost eliminat.

”Când am intrat în fotbal am zis că nu o să vorbesc prea curând despre arbitraje, desi toată lumea mi-a zis că în această zonă sunt cele mai mari probleme. Acum, însă, nu pot să tac atunci când văd ce se întâmplă. În față, cei de la FRF ne felicită pentru investițiile noastre, dar în spate am impresia că parcă ne sabotează.

Nu este posibil ca faze similare, unele chiar identice, să fie judecate cu măsuri atât de diferite. Nu cere nimeni să fie ajutat, ci doar să fie arbitrat corect. Vrem o normalitate în acest sens. Copiii aceia vin să câștige o pâine în fotbalul românesc, nu să li se rupă picioarele.

Am văzut două faulturi care au pus integritatea sportivilor în pericol, la Papeau și Deac, dar deciziile au fost diferite. Să vină cineva să ne explice de ce se poate întâmpla acest lucru. Eu consider că, într-un astfel de caz, adevăratul agresor este centralul care tolerează așa ceva”, a declarat Șucu, pentru .

Papeau a plecat de la stadion în cârje

În minutul 20 al meciului cu FC Botoşani, Jayson Papeau a fost faultat dur din spate de Antoni Ivanov. Arbitrul Adrian Cojocaru nu a dat nici măcar cartonaş galben în primă fază, ci abia după ce a văzut gravitatea accidentării lui Papeau.

Cu toate acestea, specialiştii în arbitraj au susţinut că se impunea cartonaşul roşu pentru intervenţia lui Ivanov asupra lui Papeau. Cojocaru nu a verificat faza cu sistemul VAR şi decizia de pe gazon a rămas cartonaş galben.

FANATIK l-a surprins pe decarul Rapidului la finalul partidei în timp ce și avea o orteză la picior. Antoni Ivanov, cel care l-a accidentat pe mijlocașul francez, a venit să discute cu Papeau și probabil să își ceară scuze.

După episodul de la întâlnirea cu FC Botoșani, giuleștenii au luat foc și au prezentat pe site-ul oficial și alte greșeli făcute împotriva formațiie lui Adi Mutu. ”Este a patra etapă consecutivă în care Rapid este lovită de o greșeală de arbitraj care, chiar și demonstrată, nu ne va aduce absolut nimic înapoi”, notează ”vișinii”.