Dana Budeanu, în lacrimi în emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3. Drama pe care o ascunde

Unul dintre puținele interviuri pe care a acceptat să le acorde ne-a oferit ocazia să o urmărim pe Dana Budeanu într-o ipostază cu care nu eram obișnuiți până acum. Chiar și caracterele puternice se întâmplă să cedeze câteodată, iar criticul de modă a simțit-o pe propria piele chiar în platoul emisiunii prezentate de Mihai Gâdea la Antena 3.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aceasta a vorbit deschis despre modul în care societatea noastră obișnuiește să se comporte cu persoanele în vârstă și a rememorat unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa: când și-a văzut tatăl purtând pentru prima dată masca de protecție.

„Nu suport să văd pe stradă oameni în vârstă cu măști, care abia merg și sunt batjocoriți. O nație care nu își respectă bătrânii e zero”, a dezvăluit designerul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dana Budeanu, cuprinsă de emoții în direct la TV. Nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

„Nimeni nu vorbește despre bătrâni. Eu am o obsesie pentru bătrâni pentru că tatăl meu are 88 de ani, nu este bătrân este mai tânăr decât mine în toate cele.

Nu suport să văd pe stradă oameni în vârstă cu măști, care abia merg și sunt batjocoriți. Când l-am văzut pe tata cu mască prima dată în fața casei arăta ca un om bolnav.

ADVERTISEMENT

Nu suport bătaia de joc a persoanelor în vârstă. Îmi cer scuze pentru prosteala asta! O nație care nu își respectă bătrânii e zero”, a spus Dana Budeanu la Sinteza Zilei.

Nu va mai accepta interviuri televizate: „Viața mea nu este asta”

„Este adevărat! Nu doresc să mai particip la absolut nicio emisiune. Am făcut aceste două excepţii. La prima am făcut referire şi am cedat atât la rugămintea ta, cât şi la rugămintea unei prietene extrem de apropiate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astăzi am venit în emisiune, nu pentru tine (n.r. Mihai Gâdea). Glumesc! Şi pentru tine! Am venit în emisiune în urma unor mesaje pe care le-am primit de la public. Eu am citit foarte puţine. Nu am timpul şi nici capacitatea, în această perioadă în special. Au fost mii.

Am venit cumva să îmi iau la revedere de la publicul care se uită la televizor. Viaţa mea nu este asta. Eu am o cu totul altă viaţă. Eu nu sunt sociabilă deloc. Sunt o persoană extrem de retrasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu ştiu cât va dura să mă retrag după o asemena expunere. Viaţa mea extrem de izolată şi protejată. Eu nu ies. Foarte rar se întâmplă asta. Am o viaţă extrem de izolată!”, a mărturisit Dana Budeanu.