Dana Deac a învins cancerul de 5 ori. Din păcate, are noi probleme de sănătate. De ce suferă prezentatoarea TV

Dana Deac, îndrăgita jurnalistă și prezentatoare TV, a luptat ani de zile împotriva cancerului și a învins. Cu toate acestea, realizatoare TV a anunțat că se confruntă acum cu alte probleme de sănătate.

Dana Deac a fost moderatoarea emisiunii ,,Cafeaua cu sare”, însă, în urmă cu 10 ani, aceasta a fost nevoită să renunțe la televiziune, după ce a fost diagnosticată cu o boală necruțătoare.

Recent, pe pagina ei de Facebook, vedeta a anunțat că are din nou probleme de sănătate, relatând vizita la medic cu multă ironie și cu umor negru, în maniera sa caracteristică.

Prezentatoarea TV Dana Deac, în vârstă de 58 de ani, a învins cancerul de 5 ori, însă, a anunțat acum că se confruntă cu alte probleme de sănătate. Cu multă autoironie, cunoscuta jurnalistă a relatat cum a aflat diagnosticul din partea medicilor.

,,Azi am fost la doctor pentru că nu scap de dureri de cap de două zile. Mi-a spus foarte ferm: «Doamna Deac, ați scăpat de cinci ori de cancer. De AVC nu puteți scăpa. Așa ca alegeți! Vă luptați cu mafioții sau vă salvați viața? Am văzut ce ați făcut în ultimul timp. Dvs. alegeți. Eu aș vrea să vă fiu doctor și peste 10 ani»”, a scris vedeta TVR pe rețelele de socializare.

Cu trei ani în urmă, moderatoarea de televiziune Dana Deac, a dezvăluit, că boala cumplidă a recidivat după 10 ani şi a suferit o nouă intervenţie chirurgicală. Dana Deac a fost diagnosticată cu cancer tiroidian, iar operația a avut loc la Spitalul Memorial din Instanbul.

,,În luna iunie am primit vestea că biopsia unui nodul tiroidian anunţa un nou cancer. De data aceasta geografia bolii mele mă ducea în Turcia. Am primit din nou ajutor. Spitalul Memorial din Istanbul îmi oferea şansa unei operaţii în timp util şi în condiţii excepţionale. (…) Am intrat din nou în lupta pe care am mai dus-o de atâtea ori“, scrie Dana Deac pe blogul personal, în vara anului 2017.

La finalul anului 2007, Dana Deac a fost diagnosticată cu cancer la sân şi a fost supusă mai multor intervenţii chirurgicale. Ulterior, jurnalista a dorit să îi ajute și pe alții cu sfaturi și să își împărtășească public experiența, motiv pentru care a făcut un vlog.

„M-am hotărât chiar să mă filmez şi să postez, să fac un soi de vlog în perioada în care voi avea iradierile cu iod, pentru că pe mine m-ar fi interesat acum, înainte de plecare, să ştiu prin ce trece un om care face astfel de proceduri medicale“, a declarat aceasta.

