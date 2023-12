Dana Marijuana trăiește în condiții extreme. Cum se descurcă iarna în containerul de la malul mării

Dana Marijuana continuă să își uimească fanii. Vedeta a spus adio de ceva vreme vieții de Capitală și s-a mutat la malul mării. Artista abia face față frigului, iar asta din cauză că locuiește într-un container.

Dana Marijuana trăiește fără căldură și fără lumină

. Vedetei nu i-a fost frică de nimic și demonstrează că este pregătită de orice. Drept dovadă, artista a renunțat la confort și îndură condiții grele.

De cea vreme, fosta regină a muzicii rap s-a mutat la malul mării. În această aventură o însoțește și fiica ei care pare că s-a adaptat foarte repede noii vieți. Nu i-a fost deloc ușor, mai ales că nu locuiesc într-o casă propriu zisă.

Dana Marijuana s-a mutat într-un container la malul mării, chiar dacă vremea nu este cea mai prielnică. Vedeta spune că a găsit soluții pentru orice, ba chiar știe cum va trece și peste această iarnă.

Momentan, singura sursă de căldură a Danei și a fiicei ei este o pilotă groasă, din fulgi de pinguini. Însă, ambele sunt conștiente că doar asta nu va fi suficientă pentru întreaga iarnă.

Artista caută soluții pentru o iarnă fără griji

În urma vizitelor pe care le-a făcut prietenilor ei, artista a sesizat în casa unora prezența unei sobe mici. Dana plănuiește să își achiziționeze și ea una, mai ales că nu consumă mult.

„Vrem să ne luăm o sobă mică în perioada următoare că a venit frigul. Am văzut recent la cineva la care am fost în vizită o sobă micuță și am înțeles că este și accesibilă la preț și degajă și căldură. Momentan nu ne este frig unde stăm acum pentru că am o pilotă din fulgi de pinguin și ne ține de cald la amândouă", a spus Dana Marijuana pentru

și fără căldură. Atât ei, cât și fiicei sale le va fi foarte greu să treacă de această iarnă. Tocmai de aceea, Dana face tot posibilul pentru a găsi soluția cea mai bună.

În ciuda faptului că acel container nu este cel mai comod din lume, artista recunoaște că se simte bine. Ba mai mult, nici nu îi este dor de București și nici nu are de gând să se mute aici prea curând.

Singurele dăți în care aceasta pune piciorul în Capitală sunt atunci când vine în vizită. În plus, faptul că fiica ei s-a acomodat la noua școală este mai mult decât suficient pentru ea.