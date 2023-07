Ce s-a ales de Dana Marijuana după ce a plecat din Capitală! Ce secrete ascunde artista

a fost mereu o fire sinceră şi deschisă. A vorbit despre toate problemele ei, fie că au fost financiare sau de altă natură. Recent, cântăreaţa a făcut schimbări majore în viaţa sa. S-a mutat din Bucureşti, din imobilul în care stătea cu chirie, tocmai în Vama Veche.

Dana Marijuana s-a mutat din Capitală în Vama Veche: “Nu mai rezistam!”

şi s-a mutat la mare. Cântăreața susţine că facturile uriaşe, dar şi faptul că iubitul ei nu locuia acolo, au determinat-o să facă această schimbare.

Acum, Dana Marijuana locuieşte în containere alături de fiica sa şi, uneori, de iubit. Cântăreaţa ne-a vorbit despre mutare, relaţia cu ofiţerul MAI şi viitoarea nuntă. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Dana Marijuana a explicat, pe şleau, decizia șocantă pe care a luat-o.

”M-am mutat la Vama Veche”

Dana, în viaţa ta s-au produs numeroase schimbări. Ai lăsat Bucureştiul şi ai ales să te şi muţi la malul mării. De ce ai luat această decizie?

-Sunt la mare, m-am mutat aici în Vama Veche. Nu m-am mutat pentru distracție și nebunii, așa cum ar putea să creadă lumea. Eu stau într-un loc liniștit și m-am mutat pentru mare și soare. Mă simt bine în afara Bucureștiului. Pentru mine la vârsta de 43 de ani este stresant să lupt încontinuu. Obosisem în București și aveam cheltuieli mari cu facturile, nu mai puteam. Nu mai rezistam în București.

Cum sunt cheltuielile în Vama Veche? Ştiu că pe litoral sunt preţuri destul de mari.

-Sunt preţuri mari dacă mergi mereu la restaurante. Eu în Vamă nu am cheltuieli atât de mari. Am lumina proprie, cu panouri fotovoltaice. O să am și apa proprie, îmi cumpăr butelie și sunt foarte bine. Am găsit soluții să-mi fie bine.

Dana Marijuana: „Am avut noroc cu banii de la părinți”

Te-a ajutat cineva financiar pentru a te putea muta?

-Am avut noroc că mi-au mai rămas bani de la părinţi. Am reuşit astfel să îmi cumpăr containerele în care stau şi panourile fotovoltaice. Este ca un apartament cu trei camere unde stau eu cu fetiţa şi un prieten de familie.

Ce fac fetiţele tale?

-Fetița mea cea mica este cu mine. O voi da la școală aici. Fetița mea cea mare este în București și vine în vizită la mine. Fata cea mare stă cu tatăl ei.

De ce nu locuieşte vedeta împreună cu viitorul soţ: “Facem naveta”

Iubitul tău s-a mutat cu tine?

-Iubitul meu nu stă cu mine. El lucrează în MAI (n.r. Ministerul Afacerilor Interne), mai are puţin şi iese la pensie şi până atunci nu se poate muta. Nu avem decât să facem naveta unul la celălalt. El vine o dată pe săptămână aici. În septembrie facem un an de relaţie, suntem foarte bine. Îl simt că îi este puţin greu fără mine, dar sper să se obişnuiască şi în curând vom fi împreună.

Cum se înţelege iubitul tău cu fiicele tale? Ştiu că şi el are copii.

-Foarte bine se înţeleg, şi eu mă înţeleg bine cu copiii lui. Şi el tot două fete are. Una stă la bunica din partea tatălui, iar cealaltă la mamă. El fiind mereu plecat, este puţin mai dificil să fie alături de ele mereu.

Ai renunţat definitiv la apartamentul în care stăteai?

-Am renunţat la locaţiile pe care le aveam de tot. Şi la bar am renunţat, şi la locul unde stăteam. Nu mai rezistam. Eu stăteam în chirie şi am oprit contractul.

Dana Marijuana: „Mă întorc des la București pentru că acolo am medicul psiholog și psihiatru”

Cât de des te întorci în Bucureşti?

-Merg des în Bucureşti pentru că urmez în continuare tratament. Medicul meu de familie este din Bucureşti, psihologul şi psihiatrul meu tot de acolo. Nu renunţ la ei pentru că sunt foarte buni, m-au ajutat ani la rând. Nu mă lasă sufletul să renunţ la terapie.

Terapia te-a ajutat să depăşeşti şi una dintre cele mai grele perioade din viaţa ta: moartea lui Daniel?

-Da, clar dacă nu aş fi făcut terapie, nu reuşeam să trec peste. Acum sunt bine şi privesc spre viitor.

De ce a vrut Dana Marijuana să renunțe definitv la muzică

Ai avut perioade când ai vrut să renunţi definitiv la muzică?

-Da, pot spune cu mâna pe inimă că m-am gândit să renunţ. Lumea, fanii mei nu m-au lăsat. Simt că sunt iubită de ei şi oamenii vin şi acum la mine să îmi spună cât i-a ajutat muzica mea. Şi mie muzica mereu mi-a dat o încredere mai mare în mine. Nu mă voi lăsa de muzică niciodată.

Ce spune vedeta despre nuntă și copil: „Va urma. Iubitul meu vrea”

Te mai gândeşti la un copil?

-Iubitul meu vrea. Cred că a vrut să mă cucerească definitiv şi deja şi-a făcut planul de nuntă, copil. El vrea, dar nu este atât de simplu precum crede un bărbat. Fetele mele mi s-au arătat înainte cu cinci ani de a veni pe lume. Am simţit că trebuie să le am. Plus că un copil are nevoie de atenţia ta totală în primii ani de viaţă. Nu este atât de simplu.

Când urmează nunta cu iubitul tău?

– Vom face o petrecere cu prietenii, va fi ceva simplu, nu vrem să fim extravaganţi. Voiam să facem anul acesta, dar abia ne-am mutat aici. Cel târziu la anul o vom face, nu am programat încă nimic.