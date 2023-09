Dana Roba aruncă bomba! Soțul ei, ajutat de mamă în tentativa de omor

Dana Roba a făcut mărturisiri incredibile, în exclusivitate pentru FANATIK. Daniel Balaciu, socrii makeup-artistului și cumnatul acesteia sunt audiați pentru furt. Se pare că aceștia i-au furat Danei Roba o sumă considerabilă de bani și acte. În plus, Dana Roba dezvăluie faptul că Daniel Balaciu a fost influențat de către mama sa pentru a comite actul șocant asupra soției sale.

Dana Roba mărturisește: “A fost un plan de-al lor”

Makeup-artistul spune că este posibil ca toată povestea îngrozitoare să fi fost plănuită în detaliu. Iar cea care l-a influențat pe Daniel Balaciu este chiar mama acestuia. Dana Roba așteaptă verdictul polițiștilor, care l-au audiat pe Daniel Balaciu și familia acestuia.

“Astăzi soacra mea, socrul meu și cumnatul meu au fost audiați. Nu știu prea multe detalii despre audiere, aștept să mă sune avocatul. Sunt audiați de către un polițist, nu de către procurori. Soacra mea, înainte cu o seară să se întâmple totul, a fost la mine. Mie îmi este teama ca nu cumva ea să fi pus totul la cale cu Daniel.

Eu am dreptul să cred că a fost un plan de-al lor premeditat. Dacă vreau eu să cred ceva, nu poate să vină nimeni să îmi spună să cred altceva. Eu cred că așa a fost. Pentru că înainte cu o zi de nenorocire, a a fost acasă și a stat toată ziua cu una dintre fetițe.

Eu am fost la biserică cu cealaltă fetiță, apoi am fost la o terasă și am stat până la ora 10. Deja când am ajuns acasă, ea nu mai era la mine, plecase. Ca și cum nu voia să vadă în ce hal ajung”, a declarat Dana Roba pentru FANATIK.

Dana Roba, furată de soț și de propria soacră

Vedeta acuză că i-au dispărut din casă acte importante, dar și o sumă considerabilă pe bani. Dana Roba a recunoscut faptul că familia lui Daniel Balaciu nu se află la prima abatere. Asta deoarece în trecut, vedetei i-au mai lipsit din casă diverse bunuri, pe care le-a “sustras”.

“Pe ei i-au audiat pentru bani. Ei mi-au furat banii și actele. Actele de la apartament, diploma mea de makeup artist, diploma de 12 clase, totul a fost furat. Nu mi-au lăsat decât cardul de sănătate și buletinul, în portofel. În rest, , a fost furată.

Eu nu știam ce îmi vor face ei și nu m-am uitat la acte, să le pun bine. Nu știam eu că urmează episodul macabru, că altfel dormeam la o prietenă, la părinți. Făceam cumva să plec de acolo, luam copiii și plecam. Dar eu nu am știut ce pun ei la cale. În trecut îmi mai luau chestii din casă.

Detergent de rufe, balsam, mă trezeam că nu mai sunt în casă. Iar Daniel spunea că le-a dus la mama lui, la țară. La fel și un aparat de făcut smoothie-uri, el spunea că l-a dus la țară. Bine, astea sunt lucruri minore, nesemnificative”, a mai adăugat Dana Roba.

Celebrul makeup-artist, declarații cutremurătoare: “A spus că nu dă 2 bani pe mine”

Dana Roba recunoaște faptul că ea crede că fostul partener de viață a fost influențat atât de mama lui, cât și de pastorul bisericii. În plus, makeup-artistul își amintește cu durere de momentele în care Daniel Balaciu a umilit-o prin cuvinte grele.

“Eu cred că Daniel a fost influențat de pastorul bisericii și de soacra mea. Pentru că un om cu minte la cap nu ar fi făcut asta. Mai ales soacra mea, care tot spunea să ne împăcăm, îmi ținea morală. Eu îi spuneam să nu se mai bage între noi, că noi nu suntem de împăcat.

Eu de ani de zile i-am spus să lase echipa de fotbal și să se ocupe mai mult de familie. El nu a uitat că a împlinit 2 ani la echipa de fotbal, dar a uitat că e aniversarea noastră. Eu când am început să mă supăr și să plâng, a spus că nu dă 2 bani pe mine. Mi-a spus că nu merit flori, că numai urâții le cumpără flori femeilor. Iar bărbații frumoși, ca el, nu cumpără flori femeilor și nu le spun ‘te iubesc’”, a mai declarat Dana Roba pentru FANATIK.

Fiicele Danei Roba refuză să-l mai numească tată pe Daniel Balaciu

Vedeta așteaptă să i se facă dreptate în instanță. Până atunci, ne-a povestit faptul că fiicele sale nu îl mai numesc pe Daniel Balaciu “tată”, ci “soțul vechi al mamei”. Întrebată dacă îl va putea ierta vreodată pe fostul partener de viață, Dana Roba a spus: “Nu am răspuns la această întrebare”. Însă ne-a declarat că fetițele sunt foarte supărate pe tatăl lor, fără a fi influențate în vreun fel de Dana Roba.

“Omul e diabolic. O țară întreagă așteaptă finalul lui, pedeapsa lui. Eu nu pot să spun că îl iert sau nu, să îl ierte copiii mei prima dată. Copiii mei au fost supuși unui episod macabru, teribil. Ei nici nu trebuiau să audă de așa ceva, darămite să vadă. Fetele sunt foarte supărate pe el.

Lui Daniel, fetele îi spun ‘soțul vechi al mamei’. Iar ele nu sunt influențate de mine în niciun fel. Dacă eu mai vorbesc cu ele și le mai povestesc unele lucruri și îi spun lui Daniel ‘tati’, ele mă corectează. Ele îmi spun: ‘Vezi că nu ai spus bine, nu e tati, e ‘soțul vechi al mamei’”, a mai spus Dana Roba pentru FANATIK.