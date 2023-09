Cuplu bombă în showbiz! Carmen de la Sălciua va exploda de supărare

Nelu Popa a rupt tăcerea și a spus în exclusivitate pentru FANATIK care este legătura dintre el și Bianca Avram, fosta soție a lui Marian Corcheș. Instrumentistul a recunoscut că este o relație la început de drum și nici nu se pune problema să existe vreo strategie la mijloc. În plus, muzicianul a făcut dezvăluiri șocante despre Marian, soțul lui Carmen de la Sălciua.

Nelu Popa și Bianca Avram, loviți de Cupidon: “Nu e nicio strategie”

Chiar dacă gurile rele ar putea spune că este vorba de o strategie la mijloc, relația lui Nelu Popa cu Bianca este reală. Fostul lui Carmen de la Sălciua și-a găsit alinarea în brațele fostei lui Marian, actualul soț al artistei. Iar Nelu Popa a declarat că

“E posibil să se înfiripe ceva serios între mine și Bianca. Acum e devreme să spun ceva concret, pentru că nu știm nici noi ce va fi. Dar posibil să fie, noi ne dorim lucrul acesta. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp. Eu o cunosc pe Bianca dinainte să fie cu Marian.

Ne știm de vreo 8 ani, poate și mai mult. Poate lumea spune că noi facem asta intenționat. Nu e nicio strategie de a noastră. Eu nu am nimic cu Carmen. Am văzut că ea a declarat că mă dă în judecată.

Tot ce spune ea sunt minciuni. Pe mine m-a deranjat că ea nu recunoaște că anul trecut m-a lăsat fără pâine. Ea tot postează cu Dumnezeu, cu mănăstiri, dar să iasă să recunoască faptul că am dreptate”, a declarat Nelu Popa pentru FANATIK.

Nelu Popa, declarații uluitoare: “Eu știu de la Bianca că Marian nu poate face copii”

Muzicianul a făcut dezvăluiri la care . Nelu Popa susține că motivul pentru care Carmen de la Sălciua nu are copii, deși și-ar dori, este soțul ei, Marian. Iar Nelu Popa are informația din surse sigure. Mai exact, de la fosta soție a lui Marian Corcheș, Bianca Avram, care este și noua iubită a instrumentistului.

“Carmen tot declară că vrea familie, vrea copii. Din ce știu eu de la Bianca, Marian nici nu poate face copii. Îmi pare rău că spun asta și îmi pare rău pentru el. Și eu când am fost căsătorit, am avut probleme. Am umblat pe la doctori un an de zile ca să rămână fosta soție însărcinată.

Din cauza stresului și a oboselii, eu eram problema și nu putea rămâne însărcinată. Eu spun cu părere de rău lucrurile astea, pentru că știu ce înseamnă să îți dorești un copil și să nu-l poți avea. Îmi pare rău pentru el, dacă e așa cum spune Bianca, dar eu nu cred că Bianca m-ar minți pe mine. Mie îmi e ciudă pe Carmen că insistă cu Dumnezeu și ea m-a lăsat baltă în mijlocul sezonului.

Ea s-a supărat că eu m-am lăudat că am fost împreună cu ea. Ea de asta m-a dat afară. Nu m-am lăudat cu nimic. Știa toată țara că noi am fost împreună. Ne vedea mereu pe unde mergeam și cântam. Noi am stat trei ani și jumătate împreună. Nu poți să minți sau să spui că oamenii care ne-au văzut sunt nebuni. Nu toată România e proastă pentru că ești tu Carmen de la Sălciua”, a mai spus Nelu Popa pentru FANATIK.

Artistul, îndrăgostit lulea: “Bianca e o femeie cu care poți muta munții din loc”

Artistul spune că inclusiv Carmen de la Sălciua nu va privi cu ochi buni relația dintre el și Bianca Avram. Cu toate acestea, Nelu Popa a mărturisit că nici el, nici Bianca, nu vor să stârnească ciuda nimănui. Dimpotrivă, el se bucură de calitățile pe care le are fosta soție a lui Marian Corcheș și speră ca relația lor să fie una trainică.

“Eu sunt sigur că Carmen crede că eu și Bianca vrem să-i facem ei în ciudă, sau lui Marian. Nici nu-mi trece prin cap așa ceva. Nu mă combin cu Bianca ca să-i fac cuiva în ciudă. Eu mereu am vorbit cu Bianca, și înainte să fie căsătorită cu Marian. Noi ne înțelegem foarte bine de mult timp. Îmi place că mereu ne întâlnim în discuții.

Nu prea reușești să fii pe aceeași lungime de undă cu o persoană. Mai ales mie, îmi e foarte greu să întâlnesc pe cineva care gândește la fel ca mine. Atunci automat, am început să vorbim mai mult. Noi nu știm ce va fi, dar ne dorim să fie bine.

Am trecut de perioada în care pe mine mă deranjează succesul cuiva. Cel mai important om pentru Nelu Popa e Nelu Popa. Între mine și Bianca e o relație la început de drum. Fanii mei au reacționat foarte bine.

Eu cred că nu interesează pe cineva că ea a stat cu ăla, eu am stat cu aia. Nu văd care ar fi problema. Eu apreciez la Bianca faptul că nu minte. Mă încurajează foarte mult.

Poți trece munții cu o femeie ca Bianca. Nu pot să înțeleg cum de Marian nu s-a înțeles cu ea, dar nici nu e treaba mea. E și foarte frumoasă, are multe calități”, a mai declarat Nelu Popa pentru FANATIK.