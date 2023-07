Dana Roba, criticată după ce s-a întors la programările de machiaj: ”Nu i-am cerșit la colț de stradă”

Dana Roba a ajuns să fie criticată după ce s-a întors la programările de . Foarte multe persoane i-au scris că cere bani pentru operațiile pe care trebuie să le facă, însă vedeta spune că nu cerșit niciodată la colț de stradă.

Dana Roba, discreditată după ce a revenit în studioul de make-up. Ce a transmis vedeta

Dana Roba este de oameni după ce a revenit în studioul de make-up, în ciuda faptului că majoritatea mesajelor sunt de bun augur. Vedeta a transmis că nu vrea să stea departe de muncă, unde s-a întors cu mare drag.

În plus, soția lui Daniel Balaciu subliniază că niciuna dintre fetele care au programări la ea nu trebuie să aibă emoții. Multe dintre fostele cliente au mărturisit că au simțit lipsa tinerei, motiv pentru care încurajează și alte persoane să îi treacă pragul.

„Pentru fetele care au avut programare la mine și sunt cu emoții, le rog să le treacă emoțiile, pentru că Dana a început activitatea. Mi-am reînceput activitatea în forță și vreau să vă spun că vă aștept cu mare drag la machiajul de mireasă.

Nu prea am primit mesaje negative, doar că am ieșit la cerșit de bani, dar nu este cazul pentru că eu ador să muncesc și muncind am ajuns să îmi cumpăr apartament, muncind am avut banii ăia de cumpărat mașină.

Și pentru copilașii mei, tot muncind. Nu i-am cerșit la colț de stradă, nu am cerut nimănui”, a spus Dana Roba pe pagina de . Vedeta este tot mai activă de când nu mai are mâinile în gips.

Dana Roba s-a întors la pasiunea sa, machiajul

Dana Roba s-a întors în urmă cu numai câteva zile la pasiunea sa, machiajul. Vedeta are foarte multe programări pe care le-a pierdut în perioada în care a fost spitalizată și nu a putut să-și folosească deloc mâinile.

Pentru un make-up de ocazie, în special de mireasă, fosta iubită a lui Nicolae Guță percepe o taxă destul de mare. Mai exact, este vorba de suma de 700 de lei. În plus, câștigă bani și datorită cursurilor pe care le predă.

În altă ordine de idei, Dana Roba este încrezătoare și își pune toată încrederea în Dumnezeu pentru recuperarea sa, deși mai are momente când plânge când se uită în oglindă și observă că nu mai are deloc păr în cap.