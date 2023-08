Dana Roba îl distruge pe Mădălin Ionescu! Anunț șoc despre soțul – călău, Daniel Balaciu

Dana Roba a dezvăluit motivul real pentru care a părăsit emisiunea lui Mădălin Ionescu, în exclusivitate pentru FANATIK. Make-up artista a spus că a fost extrem de dezamăgită pentru că realizatorul de la Metropola TV i-a amintit de experiența pe care a trăit-o alături de manelistul Nicolae Guță într-un mod care nu i-a picat bine victimei violenței domestice și nu i-ar fi căzut bine niciunei alte femei care a trecut prin ce a trecut Dana.

Dana Roba, deranjată că Mădălin Ionescu l-a adus în discuție pe Guță. A părăsit platoul de la Metropola!

Mai mult de atât, vedeta tv a vorbit și despre Daniel, călăul ei. A dezvăluit că va ajunge într-o pușcărie de maximă securitate la Arad. Tot Dana Roba a mai spus, pentru FANATIK, că fostul ei partener, cel care a încercat s-o omoare cu un ciocan, a slăbit 25 de kilograme în ultima perioadă.

Bărbatul nu contenește în a spune că îi pare rău. Dana Roba nu mai e sensibilizată de părerile de rău ale agresorului ei. Tot ce își dorește este ca acesta să plătească pentru ce i-a făcut.

În discuția purtată cu FANATIK, Dana Roba a zis ce a scos-o din sărite în emisiunea lui Mădălin Ionescu, difuzată pe 30 august 2023. a insistat cu întrebări referitoare la faptul că nu a putut prevesti ceea ce urma să pățească.

L-a adus în discuție, nitam-nisam, pe Nicolae Guță, cel cu care make-up artista a avut o legătură în urmă cu mai mulți ani. Dana a dezvăluit pentru FANATIK că a avut o înțelegere clară cu despre ceea ce urma să vorbească la . Jurnalistul nu și-ar fi respectat cuvântul.

Dana Roba a mai spus că după gustul amar pe care i l-a lăsat Mădălin Ionescu, nu va mai păși niciodată în vreo emisiune prezentată de el. Și că, pe viitor, va fi mult mai atentă cu cei care o invită în emisiuni.

„Eu nu am mers în emisiune să mă rănească”

„M-a enervat că mi-a zis că unul din ăsta te face așa… și când a zis numele lui ăla, du-te-n c… de prost! Mi-a zis cum de m-am lăsat prostită de Daniel? Că eu aveam experiență cu Guță…

Nu ai cum să rănești o femeie. Eu nu am mers în emisiune să mă rănească. Eu am vorbit cu el de la început niște chestii și el s-a ofticat pe mine că am părăsit platoul. După ziua de ieri, pe mine nu mă mai vede niciodată la el în emisiune, niciodată, niciodată!”, a declarat Dana Roba, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dana a vorbit și despre bărbatul care era s-o omoare într-o dimineață, la început de iunie. Vedeta a recunoscut, încă o dată, că au existat și neînțelegeri între ea și fostul partener, însă de aici până la gestul condamnabil făcut de Daniel este o cale mult prea lungă.

Faptul că e de neacceptat ceea ce a făcut călăul Danei Roba e lesne de înțeles pentru oricine. Individul pare că a reușit să înțeleagă, în lunile scurse de la tragedie, că a greșit. Tardiv, spune Dana Roba și orice alt om!

Fostul partener al Danei Roba va ajunge la „criminalii ăia mari”

„Toată lumea se ceartă în cupluri, toți! Eu l-aș întreba ce ar face dacă fiicei sale i-ar face cineva asta. I-ar plăcea să îi facă lui fiică-sa așa ceva? Apropo, Penitenciarul din Timișoara a zis că nu vrea să-l primească din arest. Va merge direct la Arad, acolo la criminalii ăia mari!

El a slăbit foarte tare, de la 75 la 50 de kilograme, a slăbit foarte tare. A slăbit pentru că-l macină duhurile alea care l-au pus să mă omoare. Că acum îi pare rău?

Poate să îi pară rău, dar are multe declarații care se contrazic. El a zis că am fost videochatistă. Zicea că eu îmi întrețineam familia din videochat, auzi! Să dea dovadă ce videochat făceam eu. Să vină cu dovada!”, a mai declarat Dana Roba pentru FANATIK.