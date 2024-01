Dana Rogoz, revoltată de criticile la adresa Evei Măruță: ”Mai rău de atât nu se poate ajunge”

Dana Rogoz este revoltată de criticile la adresa Evei Măruță. Actrița a transmis un mesaj cât se poate de dur. În opinia ei nu este deloc normal să se întâmple așa ceva, mai ales când este vorba despre un copil.

Dana Rogoz, revoltată de criticile la adresa Evei Măruță

O mulțime de persoane au fost revoltate de faptul că Eva Măruță, fiica lui Cătălin Măruță și a Andrei, a primit rolul respectiv.

ADVERTISEMENT

Iar comentariile răutăcioase au făcut înconjurul internetului. Până acum, numeroase vedete i-au luat apărarea Evei.

Acum, Dana Rogoz a transmis și ea un mesaj dur. Într-o postare pe blogul personal, actrița a vorbit despre începutul carierei sale. Eva Măruță are 8 ani, iar Dana Rogoz avea 9 ani atunci când a devenit Abramburica.

ADVERTISEMENT

Și chiar ea recunoaște că nu de puține ori, multe persoane au vrut să afle cu ce se ocupă părinții ei. Când aflau însă că aceștia nu aveau nicio legătură cu partea artistică, lucrurile se schimbau.

”Am devenit Abramburica la vârsta de 9 ani”

„Să te apuci sa înjuri un copil pe internet, în timp ce fluturi steagul libertății de exprimare, este pur și simplu grețos. Am urcat pe scenă de la vârsta de 3 ani. Am devenit Abramburica la vârsta de 9 ani, adică exact vârsta pe care o are acum unul dintre copiii mei.

ADVERTISEMENT

De foarte mult ori în copilăria mea am fost întrebată ‘ce sunt părinții?’, de către alți adulți, probabil părinți la rândul lor, care porneau de la premiza că sigur vreunul dintre părinții mei e cel puțin actor, regizor sau mare producător de televiziune. Ei bine, dezamăgirea se așternea imediat pe fața lor când le răspundeam că nu, părinții mei sunt ingineri chimiști”, a povestit Dana Rogoz pe .

Actrița spune că cel mai probabil au existat bârfe și în cazul ei, însă nimeni nu a fost afectat. Pe de altă parte, referitor la situația Evei Măruță, Dana Rogoz este de părere că oamenii ajung să judece o persoană orice ar fi.

ADVERTISEMENT

Și indiferent de performanța dintr-un domeniu, sau de istoric, răutăți tot vor exista. Totul însă până la înjurături. Actrița s-a arătat dezamăgită de multitudinea de vorbe rele care au început să curgă pe contul de socializare al Evei, administrat de altfel de părinții săi.

„Concluzia e că unii oameni triști, nemulțumiți de viețile lor, te vor judeca oricum, indiferent de cât de performant ajungi să fii într-un domeniu și indiferent de istoricul pe care îl ai. (…)

Dar să înjuri un copil pe contul administrat de părinții lui, fără nicio jenă, ba chiar considerându-te îndreptățit, mi se pare ca e exemplul cel mai clar că mai rău de atât nu se poate ajunge în dialogul din social media”, a încheiat Dana Rogoz.