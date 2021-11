Dana Rogoz, vacanță de vis departe de România. Actrița, soțul și copiii au ajuns în lumea lui Moș Crăciun. Foto

Dana Rogoz, o împătimită a vacanțelor, a bifat cea mai dorită destinație din lume, după ce anul trecut, în contextul pandemiei, .

Vedeta a plecat cu familia în Laponia

Pe sfârșit de an, vedeta și-a luat soțul și copiii și au plecat în aventura vieții lor. Cei patru au ajuns în țara lui Moș Crăciun, acolo unde au parte de o experiență unică.

Mai exact, familia Danei Rogoz se bucură de o vacanță în Laponia, bifând toate atracțiile turistice, vizitând locurile de poveste și întâlnindu-se, așa cum spune tradiția, cu Moș Crăciun, căruia fiul cel mare al vedetei i-a și scris .

ADVERTISEMENT

”Am intrat într-o poveste! Asta-i magia! L-am întâlnit (n.r. pe Moș Crăciun)! ❤ Și i-am mulțumit pentru toată magia pe care a adus-o în viața noastră”, a scris vedeta pe internet, după întâlnirea cu Moș Crăciun.

Actriței i s-a îndeplinit cea mai mare dorință

Însă la scurt timp de la această mare bucurie, după plimbările prin locurile de vis din Laponia, după alte minunății întâlnite și după ce și-au făcut o mulțime de amintiri de suflet care să îi facă să zâmbească toată viața, Dana Rogoz le-a mai povestit celor din mediul online un episod impresionant din Laponia.

ADVERTISEMENT

Actrița spune că o dorință din copilărie i s-a îndeplinit exact înainte să părăsească țara lui Moș Crăciun. Vedeta a mărturisit pas cu pas cum în fața ochilor, deasupra tavanului de sticlă al căsuței în care s-au cazat, i s-a așternut aurora boreală.

Lumina cerească verde-albăstruie i-a adus actriței cea mai mare satisfacție din întreaga vacanță petrecută în Laponia. Deși credea că nu va avea această mare ocazie, atunci când a realizat ce fenomen are loc fix în fața ei, Dana Rogoz, chiar dacă spune că afară erau zeci de grade cu minus, nu și-a putut stăpâni bucuria și a dat fuga în zăpadă, pentru a se bucura și mai mult și mai bine de priveliștea pe care cerul i-a oferit-o.

ADVERTISEMENT

Dana Rogoz: ”Am trăit tot momentul cu un nod de plâns în gât”

”Mi s-a împlinit un vis! Stăteam toți 4 în același pat, sub cupola de sticlă, Radu tocmai ațipise, Vlad și Lia se culcaseră între noi, iar eu mă uitam spre stele, când din perfect cum era deja, a devenit totul mai mult ca perfect.

Am văzut cum se formează o lumină pe cer, m-am mișcat stânga-dreapta să nu fie cumva ceva reflectat în fereastră, Vlad mi-a confirmat că o vede și el, așa că l-am strigat pe Radu să se trezească că ‘gata, asta e!’. Cred că am repetat continuu de vreo sută de ori ‘nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred…’. Am trăit tot momentul cu un nod de plâns în gât, pentru că era un vis din copilărie care mi se împlinea.

ADVERTISEMENT

Nici nu mai speram să o prindem, înțelegând că se întâmplă totuși destul de rar în această perioadă. Și deși termometrul din cameră îmi arăta ‘-25 C, feels like -32 C’, mi-am luat direct peste pijama geaca și am ieșit afară din căsuța noastră, să văd aurora boreală și mai bine. Și stând așa, în zăpadă, cu ochii la ea, nici frig nu mai simțeam.

Ce minunăție! Ce norocoși să o vedem exact înainte de a pleca spre casă”, a mai scris Dana Rogoz pe pagina personală de Instagram, acolo unde a publicat o serie întreagă de fotografii de basm.