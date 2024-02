Dana Săvuică, anunț despre relația cu Răzvan Enescu: “Lumea nu are ce face și vorbește în necunoștință de cauză”

Dana Săvuică a făcut un anunț despre relația sa cu Răzvan Enescu. Vedeta este discretă atunci când vine vorba despre viața amoroasă și așa ar vrea să rămână lucrurile.

În 2016, după o căsnicie de 25 de de ani, Dana Săvuică (54 de ani) și Răzvan Stanciu au decis să divorțeze. Cei doi au împreună o fiică, iar decizia separării a fost luată de comun acord.

Fostul model și-a refăcut viața, între timp, iar acum , bărbatul care îi este alături și o susține în tot ceea ce face. Mai mult, acesta înțelege meseria vedetei, care pleacă des în călătorii, după cum a declarat ea acum ceva timp.

se cunosc de mai bine de 30 de ani, adică din perioada facultății. Vedeta își dorește discreție atunci când vine vorba despre viața sentimentală, acesta fiind motivul pentru care nu postează imagini alături de iubit.

Uneori, oamenii vorbesc fără să cunoască bine situația cuiva, după cum a spus vedeta în cadrul unui interviu. De aceea, vrea ca această parte din viața ei să rămână departe de lumina reflectoarelor.

“Nu se vede nici la televizor și nici pe paginile mele de social media. Eu vreau ca această parte a vieții mele să rămână așa mai discretă, mai intimă, cumva ferită de ochii lumii, că lumea nu are ce face și uneori vorbește în necunoștință de cauză, așa că o las mai pe discreție”, a declarat Dana Săvuică pentru .

De asemenea, Dana Săvuică a fost întrebată dacă a fost ținta comentariilor răutăcioase de pe internet. Fostul model a spus că i s-a întâmplat ca unele persoane să-i atragă atenția că nu se comportă așa cum ar trebui la vârsta sa.

Cu toate acestea, nimeni nu i-a lăsat comentarii privind fosta căsnicie sau relația pe care o are în prezent. Cele mai multe comentarii au legătură doar cu ea, nu și cu viața sentimentală.

Ce spune Dana Săvuică despre posibilitatea de a se recăsători

Dana Săvuică a spus că nu are de gând să se căsătorească din nou, din moment ce a avut deja o căsnicie care a durat mai bine de două decenii. Fostul model nu consideră că ea și partenerul au nevoie de un act pentru a fi împreună.

“Nu, pentru mine căsnicia nu validează iubirea dintre două persoane. Am fost acolo și am am tras concluziile și nu mă mai interesează să mă mai mărit”, a explicat vedeta.