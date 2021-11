Dani Alves, salariu de Liga 1 la FC Barcelona! Cât câştigă pe lună ultimul transfer al catalanilor

Masa salarială continuă să cântărească foarte mult în balanța contabilă a Barcelonei, ceea ce face ca gruparea blaugrana să aibă un spațiu de manevră foarte mic pe piața transferurilor.

În ultimele zile, FC Barcelona a reușit totuși să încheie două tranzacții. Dacă pentru repatrierea din Qatar a antrenorului Xavi s-au cheltuit 3,9 milioane de euro, sumă care a permis înregistrarea contractului acestuia în La Liga, pentru Dani Alves suma cheltuită a fost infimă.

Dani Alves are salariu de Liga I

Situația cu transferul lui Dani Alves a fost mult mai complicată. Mateu Alemany, managerul Barcei, anunța presa spaniolă că nu mai există niciun euro disponibil pentru campania de transferuri din iarnă. În cazul lui , nu a existat o marjă salarială concretă.

Fundașul lateral dreapta de 38 de ani a acceptat să se transfere la Barcelona cu un salariu la limita minimă impusă de regulamentele La Liga.

Dani Alves va primi un salariu anual de la Barcelona de 155.000 euro (apoximativ 12.900 pe lună), cu mult sub nivelul său, chiar dacă, la 38 de ani, poate fi considerat un fotbalist la zenitul carierei.

Conducătorii Barcelonei au profitat de marea ambiție a lui Dani Alves, precum și de factorii-cheie cum ar fi acceptul lui Xavi Hernandez pentru reintegrarea brazilianului, ori aspectul economic.

Pe lângă suma de 155.000 euro anual, Alves are prevăzute în contract bonusuri importante în cazul în care Barcelona va obține trofee. Cu toate că a declarat că nu are nicio intenție de a pleca de la Barcelona, clauza de reziliere a contractului pe care îl are Dani Alves este una uriașă și se cifrează la 100 milioane de euro.

Dani Alves a mai jucat între 2008 și 2016 la FC Barcelona, perioadă în care a câștigat de 6 ori titlul, patru Cupe ale Spaniei și patru Supercupe ale Spaniei. Palmaresul brazilianului la Barcelona include și cucerirea a trei trofee Liga Campionilor, trei Supercupe europene și de trei ori titlul de campion mondial al cluburilor.

Dani Alves vede revenirea sa la Barcelona drept un mijloc excelent de pregătire pentru Campionatul Mondial din Qatar, competiție unde dorește să fie selecționat în lotul Braziliei.

Tănase și Chipciu, bani mai mulți decât Dani Alves

Fotbaliști din Liga I, cum ar fi Florin Tănase şi Alex Chipciu câştigă câte 30.000 de euro pe lună, .

După cei doi, în clasamentul banilor câștigați în fotbalul intern, se situează Claudiu Keșeru, care încasează de la 25.000 euro lunar.

Podiumul celor mai bine plătiți fotbaliști români se completează cu Florin Coman și Budescu, ambii ridicând pe lună câte 20.000 euro de la casieria FCSB. Tot cu 20.000 euro pe lună este plătit și Mario Camora, la CFR Cluj.

Cu salariul acceptat la Barcelona, Dani Alves nu ar prinde topul în Liga I, Tănase și Chipciu având mai mult decât dublul sumei pe care o va încasa brazilianul.