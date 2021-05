Dani Coman, laude pentru Maximilian Popa după calificarea Astrei din semifinala cu Dinamo: „O să ajungă la națională”

Dani Coman a fost bucuros după calificarea Astrei din semifinala Cupei României cu Dinamo și îl laudă pe Maximilian Popa, tânărul portar care a apărat două penalty-uri ale lui Andreas Mihaiu.

Oficialul Astrei Giurgiu l-a felicitat pe Maximilian Popa, despre care a spus că putea să mai apere încă șapte penalty-uri, dacă s-ar mai fi repetat de șapte ori lovitura de la 11 metri.

Maximilian Popa a apărat penalty-ul lui Andreas Mihaiu, însă execuția s-a repetat, pentru că nu a ținut ambele picioare pe linia porții, după care a apărat și la a doua execuție a fotbalistului „câinilor”. În final, Nepomuceno a ratat pentru Dinamo, trimițând mingea în bara transversală, iar Raspopovic a înscris penalty-ul decisiv și a trimis-o pe Astra în finala Cupei României.

Dani Coman îl propune pe Maximilian Popa la naționala României

Dani Coman a vorbit la finalul partidei dintre Dinamo și Astra Giurgiu, iar oficialul giurgiuvenilor este sigură că Maximilian Popa, tânărul portar al Astrei, va ajunge la naționala României:

„Tensiune la fiecare meci, important e că am câștigat și că ne-am calificat. Sper să avem mai multă încredere în noi, jucătorii să demonstreze că s-au luptat pentru accederea în play-off-ului.

Îl cunosc pe Popică (n.r.- Maximilian Popa), veți vedea că va ajunge un portar de echipă națională. Putea să-l mai întoarcă de șapte ori, că tot apăra penalty-urile.

Am avut încredere că putem câștiga la penalty-uri, deși am avut emoții. Băieții au o primă, pe care am discutat-o cu ei, pentru câștigarea trofeului”.

„Putem să câștigăm cu orice echipă din campionat!”

Dani Coman a continuat și consideră că Astra poate învinge orice echipă din campionat, la fel de bine cum poate pierde împotriva oricărui adversar, lucru dovedit în actualul sezon din Liga 1:

„Putem să câștigăm cu orice echipă din campionat, la fel de ușor putem pierde cu oricine, noi am demonstrat asta. Craiova are o echipă bună, are o organizare bună, dar mă gândesc la meciul de sâmbătă cu Voluntari, care va fi greu, dar pe care trebuie să îl câștigăm.

Am fost aproape de play-off, sunt momente și perioade în viața unor echipe, care determină starea de nervozitate, de decădere, dar uitați-vă și ce se întâmplă în alte campionate, priviți ce se întâmplă cu Liverpool.

Ar fi frumos să se joace cu spectatori, chiar dacă nu avem un număr mare de suporteri, precum Craiova. Lazăr e accidentat, sperăm să revină repede, lucrurile se schimbă repede în fotbal, vom vedea la vară dacă rămâne sau nu”.

„Am numai cuvinte de laudă pentru Eugen Neagoe, a luat echipa de pe ultimul loc și a adus-o aproape de play-off”, a mai spus Dani Coman la finalul partidei despre Eugen Neagoe, fostul tehnician al Astrei Giurgiu, înlocuit între timp cu Ionuț Badea.