Dani Coman, prima reacție legată de plecarea de la Hermannstadt: ”Las acest club acolo unde merită”

Trupa antrenată de Marius Măldărășanu a urcat pe primul loc al clasamentului din play-out-ul SuperLigii, după ce , scor 3-1, după un hattrick reușit de Daniel Paraschiv.

Dani Coman, anunț despre plecarea de la Hermannstadt

Dani Coman a luat decizia de a pleca de la Hermannstadt și și-a dat demisia din funcția de președinte înaintea partidei de la Arad. FANATIK a anunțat în exclusivitate că , formație din Liga 2.

La finalul victoriei spectaculoase cu UTA, de-acum fostul conducător al sibienilor s-a arătat mulțumit de ceea ce a realizat la club. ”Nu se pune problema financiară, băieții au banii la zi. Echipa are stabilitate financiară, sportiv este bine.

Las acest club acolo unde merită și unde își doresc oamenii. Sunt mândru că am putut să ajut împreună cu colegii mei. Nu am făcut-o singur, nu aș fi putut singur, dar sunt fericit că am avut realizări la Sibiu”, a declarat Coman la flash-interviurile de după meci, la Prima Sport 1.

Ce a spus Neagoe de venirea lui Coman la FC Argeș

Antrenorul Eugen Neagoe a primit o veste extraordinară în direct la FANATIK SUPERLIGA, chiar după antrenamentele celor de la FC Argeș. Cristi Coste a dezvăluit că Dani Coman își pregătește sosirea la Pitești după demisia de la FC Hermannstadt.

„Ai președinte nou la Pitești? Am înțeles că ai avut o discuție, te-ai întâlnit și cu primarul Gentea și Dani Coman. Dani Coman va fi noul președinte al Argeșului din sezonul următor”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Antrenorul celor de la FC Argeș este încântat de ”transferul” lui Dani Coman. Eugen Neagoe a dezvăluit că lucrurile s-au schimbat în bine la clubul de tradiție din SuperLiga, deși la început nu au existat cele mai bune condiții.

”Mă bucur să aflu de la dumneavoastră că așa stau lucrurile. Am avut antrenament, chiar nu știu. Cu domnul primar am vorbit prin mesaje duminică. Mă bucur să aud, chiar dacă aud prin intermediul dumneavoastră. Îl aștept cu mare drag, este o veste bună.

Mă bucur de venirea lui Dani Coman, am mai lucrat cu el și ne cunoaștem destul de bine. Îl aștept cu mare drag și sper să reușim ce ne dorim cu toții”, a spus Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.