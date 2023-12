Dani Coman, războinic încă din copilărie: “Am crescut într-un cartier unde se strângeau infractorii”

Președintele lui Hermannstadt a fost unul dintre cei mai importanți portari ai generației sale din România. Dani Comani susține că a fost un războinic încă din copilărie. Fostul jucător de la Rapid vorbit despre influența pe care avut-o și ce l-a ajutat să ajungă sportivul care a fost.

Dani Coman, războinic încă din copilărie

La SUFLET DE RAPIDIST, fostul portar din Giulești a oferit vorbit despre evenimentele care l-au ajutat în cariera de fotbalist. Dani Coman susține că a fost un războinic încă din copilărie. Totul a pornit de la tatăl său și din cartierul în care a crescut.

ADVERTISEMENT

“Eu am crescut într-un cartier, unde se strângeau toți infractorii din Pitești. Acolo veneau. Tatăl meu, când era tânăr, era foarte respectat de întreaga lume. După care a avut un accident, nu a mai putut să fie ce a fost și a trebuit să duc steagul mai departe.

La mine nu conta că am 16 ani și altul are 30 sau că sunt doi sau că sunt cinci. Nu mi-a fost teamă niciodată. Indiferent pe cine am avut în față, că au fost patroni, că au fost golani, nu mi-a păsat. Eu am spus ce am avut de spus. Indiferent că a deranjat sau nu. De aia am și plecat de la Rapid. După toate discuțiile care au fost, după ceea ce s-a întâmplat cu Zota sau mai bine spus, am fost dat afară.

ADVERTISEMENT

Am crescut fără să îmi fie teamă. Și poate asta face și diferența între un portar mediocru și un portar bun. Echilibrul, nebunia și lipsa fricii. Nu e ușor să te arunci cu capul în crampoanele jucătorilor sau să ieși la o centrare”, a declarat președintele de la Hermannstadt.

Dani Coman: “Accidentările m-au dat înapoi”

Dani Coman susține că Lobonț a fost cel mai bun portar al generației sale. : “Mă uit la portarii din ziua de azi, nu am fost eu mare portar și eu știu valoarea pe care am avut-o. Din generația noastră a fost Lobonț locul 1, 2 și 3, apoi veneam noi restul.

ADVERTISEMENT

Dar am fost un portar care m-am antrenat tot timpul 100%. Care, indiferent de accidentările pe care le-am avut, făceam infiltrații în abdomen, în genunchi, în gleznă, să pot să joc. Niciodată nu m-am dat la o parte, indiferent de durerile pe care le aveam.

Țin minte că mă duceam la domnul doctor Pompiliu Popescu după meciuri, când eram accidentat și îl întrebam ce trebuie să fac. Îmi făcea ecografii, tot. Și imi zicea, ‘Dani, uite, ia tratamentul acesta’. ‘Cât trebuie să stau?’ ‘Păi, ție nu trebuie să îți spun cât trebuie să stai, pentru că tu sâmbătă știu că joci’.

ADVERTISEMENT

Mergeam frecvent, pentru că aveam extrem de multe accidentări și poate că și asta m-a dat înapoi foarte mult. Niciodată nu mi-a greșit diagnosticul, domnul doctor Pompiliu Popescu”.

Dani Coman, despre cariera în box

În perioada adolescenței, Dani Coman a dus în paralel fotbalul dar și boxul pe care l-a moștenit de la tatăl său. Cu toate acestea, chiar dacă era talentat și la sportul de contact, . Motivul fiind acela că fotbalul era un sport cu mai multe oportunități. În final, Dani Coman a vorbit și despre diferențele dintre generații și despre respectul în fotbal.

“La 5 ani, primul cadou pe care l-am primit a fost o pereche de mănuși de box. Tatăl meu a făcut box, m-am dus și eu. Am continuat ani de zile și cu boxul și cu fotbalul în paralel, dar am ales fotbalul pentru că îmi plăcea mai mult. Consideram că pe viitor poate să îmi aducă mai multe satisfacții. Tatăl meu cred că box își dorea.

Nu am avut ieșiri de genul acesta. Poate o dată cu Steaua, cu Prepeliță și la Dinamo cu Lazăr. În rest, nu am avut probleme, pentru că exista respect. Respectul îl ai doar de teamă și în fotbal e la fel, să știi. Jucătorul nu are respect. Cel puțin, jucătorii din ziua de azi, au doar de frică. De frică că nu își iau banii, de frică că nu prind echipa, de frică că îi dai afară.

Sunt foarte puțini jucători într-o echipă care într-adevăr au respect și care iubesc culorile clubului. Și au respect pentru omul acela care i-a schimbat nu doar cariera ci și viața. Sunt extrem de puțini. Iar eu am ajutat foarte multă lume și în fotbal, și în viața de zi cu zi. Nu pot fi dezamăgit, pentru că nu am așteptări de la nimeni. Eu am făcut-o pentru că așa am simțit”, a mai spus Dani Coman.

SUFLET DE RAPIDIST este live pe FANATIK.RO marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și YouTube, joi, de la 10:30. Emisiunea este realizată de cu Robert Niță și Lucian Ionescu.

Dani Coman, despre influențele din copilărie