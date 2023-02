Daniel Niculae anunță obiectivul Rapidului după intrarea matematică în play-off. „Asta ne dorim. Ar fi extraordinar” Video exclusiv

Președintele Rapidului este mulțumit de felul în care evoluează echipa sub comanda lui Adrian Mutu, însă i-a anunțat că în următorul sezon, obiectivele vor fi mult mai mari decât anul acesta, recunoscând că încă este dezamăgit după eliminarea din cupă, încă din faza grupelor.

Daniel Niculae anunță obiectivul Rapidului după intrarea matematică în play-off

Daniel Niculae a FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și a anunțat noul obiectiv al giuleștenilor după intrarea matematică în play-off: „Nu știu, la Rapid e foarte greu să te obișnuiești cu puțin.

Într-adevăr, obiectivul anul acesta a fost intrarea în play-off, clasarea în primele șase echipe ale campionatului, dar accederea într-o fază finală a Cupei României. Din păcate, acest obiectiv nu l-am atins pentru că am ieșit din faza grupelor, iar rana aceea e încă deschisă”.

„Sperăm ca în sezonul următor să jucăm mai bine, să ajungem în finală și să o și câștigăm, pentru că, știți bine, că Rapid e o specialistă a Cupei României. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Ne-am fi dorit să ajungem cât mai departe în Cupa României, să jucăm finala și de ce nu să o câștigăm.

Ne-am dorit și să terminăm în primele șase echipe din campionat. Acum ne rămâne să ne luptăm pentru fiecare meci în parte și ne dorim să terminăm cât mai sus în campionat. Deci de ce nu pe o poziție de cupă europeană”, a mai spus președintele Rapidului.

„La anul, presiunea va fi și mai mare!”

„Ar fi ceva extraordinar după ce anul trecut obiectivul clubului era să rămânem pe prima scenă a fotbalului românesc, anul acesta să intrăm în play-off și dacă vom juca foarte bine și vom face un play-off foarte bun, de ce nu să terminăm pe o poziție care să ne dea șansa să jucăm în preliminariile cupelor europene.

Ar fi un lucru extraordinar pentru noi și pentru suporterii noștri. Sunt mulțumit de Adi. Fiind la început de carieră poate mult mai mult și cred că el și clubul vor crește de la an la an, iar obiectivele vor crește și ele de la an la an”, a .

„Și presiunea va fi mai mare, dar sunt convins că ne vom atinge împreună obiectivele pe care ni le-am pus pe hârtie”, a mai spus președintele giuleștenilor în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

