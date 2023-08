Daniel Niculae, prima apariție după scandalul din Giulești. Ce spune de demisie

Rapidul stă pe un butoi de pulbere după iar suporterii au luat foc din cauza rezultatelor proaste înregistrate în ultima perioadă.

Daniel Niculae, luat în vizor de fanii Rapidului: „Nu mă gândesc la demisie!”

Fanii giuleșteni au fost din nou la înălțime la meciul cu Petrolul, dar au izbucnit pe final, atunci când oaspeții au înscris golul de 2-0. văzut drept principalul vinovat de situația echipei. L-au apostrofat, jignit chiar, iar mai apoi i-au cerut și demisia.

Într-o intervenție telefonică la președintele Rapidului a lămurit conflictul cu suporterii și a anunțat ce decizie a luat în privința demisiei.

„Ce sentimente te-au încercat când un întreg stadion te-a jignit și ți-a cerut demisia? Cum te simți? Pentru că ești un mare rapidist, ești un om care pui suflet, intențiile tale sunt sută la sută pentru Rapid… Chiar mă gândeam, nu aș fi vrut să fiu duminică seară în pielea lui Daniel Niculae”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici.

„E prima oară când vorbesc cu presa după meciul cu Petrolul. Din păcate nu am putut fi prezent și fizic la meci pentru că nu m-am simțit foarte bine, abia luni după amiază a reușit să ies din casă. M-am simțit foarte rău, am și vomitat, de aia nu am venit la meci.

Nu a fost chiar întreg stadionul din ce am înțeles. Nu sunt de acord și nu voi fi niciodată de acord cu injuriile, dar trebuie să-i înțelegem și pe suporterii noștri pentru că nu am început foarte bine acest campionat. Vă dați seama, după ce îți înscrii două autogoluri într-un derby contra Petrolului, vine a doua înfrângere consecutivă, lucrurile nu sunt în ordine. Îi înțeleg din punctușl acesta de vedere, încercăm să reglementăm lucrurile, și să reușim să câștigăm duminică”, și-a început Daniel Niculae discursul la FANATIK SUPERLIGA.

„Ai fost trist când ai văzut că furia mulțimii se îndreaptă împotriva ta?”, a continuat Horia Ivanovici.

„Da… Niciun jucător cu trecut rapidist, mai ales că eu sunt născut și crescut acolo, nu merită să fie înjurat. Din păcate acestea au fost lucrurile, trebuie să ne punem și în pielea suporterilor, pe marea majoritate dintre ei îi înțeleg, e și o frustrare a lor… Nu am reușit să câștigăm contra Petrolului, veneam după o altă înfrângeree.

Poate nici jocul nu a fost atât de bun pe cât au sperat ei. Ați văzut, lumea a încurajat echipa până spre final… Dacă noi ne-am fi ridcat la nivelul suporterilor, cu siguranță am fi fost pe priumul loc. Însă sperăm să o facem pe viitor”, amai spus președintele Rapidului.

Apoi a continuat cu răspunsul la întrebarea arzătoare, care stă pe buzele tuturor: își va da demisia? A lămurit problema imediat, pentru a nu mai exista dubii.

„Nu! Nu, pentru că suntem la început de campionat, lucrurile se pot reglementa, sunt foarte mulți jucători noi aduși, unii dintre au venit destul de recent, sunt niște reglaje care nu sunt puse la punct. Sunt ferm convins că echipa va arăta cu totul și cu totul altfel și la fel de convins sunt că ne vom îndeplini și obiectivele la începutul sezonului.

Adică primele trei locuri. Normal că sunt optimist, dacă nu aș fi optimist, nu aș fi în această funcție. Dacă aș ști că Rapidul ar câștiga campionatul an de an, aș fi primul care…”, a încheiat Daniel Niculae.

