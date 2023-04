Daniel Oprița, supărat pe jucători după ce Steaua a pierdut la Buzău: „Am bătut Dinamo și s-a terminat campionatul!”

Daniel Oprița și-a atacat jucătorii și consideră că victoria împotriva lui Dinamo li s-a urcat la cap.

Daniel Oprița nu își menajează jucătorii: „Se mulțumesc cu puțin”

Antrenorul lui CSA Steaua a analizat la cald înfrângerea surprinzătoare din meciul de la Buzău: „A fost un meci echilibrat, pentru că și noi am avut situații când puteam să deschidem scorul. Am avut ocazii destul de mari, dar nu am profitat de ele”.

Daniel Oprița este extrem de îngrijorat de inconstanța „militarilor”: „A fost un joc în care nu mi-a plăcut frica, pentru că până la urmă nu vreau să jignesc pe nimeni, dar toți suntem o apă și un pământ. Nu poți juca fără constanță, să faci un meci bun și altul prost”.

FC Buzău a intrat de asemenea în hora promovării, iar Oprița e de părere că este posibil orice în acest final de campionat: „Toate echipele sunt în luptă acum. Și Iașiul poate să piardă locul direct promovabil, oricine poate să termine pe primele două locuri, la cum se joacă. Se vede că e un campionat cu echipe nu foarte bune”.

Daniel Oprița: „Nici cu Dinamo nu am avut mari realizări”

Daniel Oprița le readuce aminte elevilor săi că nici cu Dinamo nu au făcut un joc extraordinar: „Nu am avut realizări azi, dar nici cu Dinamo nu pot să spun că am avut mari realizări. Am muncit, am jucat cu inima, ne-am dăruit, i-am forțat să greșească. Și astăzi au făcut greșeli, dar nu am profitat de ele. Am făcut noi greșeli”.

Și fostul atacant a continuat criticile dure pentru roș-albaștrii: „Dacă ei iau gol din fază fixă, din centru, eu ce pot să fac? Dacă e fază fixă, statică, și rămâi fără jucători în centru, eu ce să-i întreb pe jucători?”.

Daniel Oprița spune lucrurilor pe nume și nu poate trece cu vederea relaxarea steliștilor: „Le-am spus jucătorilor că ne mulțumim cu puțin. Am bătut Dinamo și s-a terminat campionatul. Suporterii le-au zis înainte de meci: «Trebuie să batem Dinamo și restul nu mai contează». Ne-am ținut de cuvânt. Am bătut Dinamo și restul nu mai contează”.

Ce declara antrenorul după meciul cu Dinamo: „Vom avea un meci greu la Buzău”

Steaua e aproape să piardă din nou primul loc în Liga 2 Casa Pariurilor, în ciuda faptului că .

„Mai avem de jucat, trebuie să ne bucurăm, dar le-am spus băieților că vom avea un meci greu la Buzău și că trebuie să fim pregătiți de meciul următor. Noi ne facem meseria și dacă avem drept de promovare sau nu”.