Daniel Pavel, pregătit să devină tată din nou. Prezentatorul Survivor România și iubita lui au făcut anunțul: „Numele are o rezonanță Biblică”

După aproximativ doi ani de relație, Daniel Pavel și iubita lui au făcut anunțul pe care mulți îl așteptau. Prezentatorul de la Survivor România este pregătit să fie tată de fată și a ales deja numele.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop vor să fie părinți de fetiță

De aproximativ doi ani, Daniel Pavel și-a găsit fericirea în brațele frumoasei Ana Maria Pop, actriță și avocată, care l-a cucerit Acum, ei sunt de nedespărțit, iubita

ADVERTISEMENT

După un mariaj încheiat, din care are și un băiat, și o relație care s-a terminat când toată lumea aștepta să-l vadă la altar, Daniel Pavel consideră că a găsit femeia care să-l facă tată pentru a doua oară.

Prezentatorul de la Pro TV și iubita lui au făcut dezvăluiri inedite și au mărturisit că sunt gata să facă acest pas și este posibil că în curând familia lor să se mărească.

ADVERTISEMENT

„Cu perspectiva asta ne-am acomodat împreună, eu o vedeam și de-a lungul vieții. Îmi doresc o fetiță și s-a întâmplat să ne dorim același lucru. S-au întâlnit cele două viziuni, cumva. Poate că la mine era mai latentă.

Nu mai era atât de vie, însă Anuța, dorindu-și-o, s-a făcut o vâlvătaie și la mine și convergem spre o fetiță. Dar la momentul potrivit”, a declarat Daniel Pavel, pentru

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, au pregătit și numele pentru copil, unul „foarte bine gândit”, care „nu e comun”, dar pe care își doresc să-l păstreze pentru ei deocamdată. „Promit că o să-l spunem. Numele are o rezonanță Biblică și e și de pe meleagurile noastre. Deci va fi o surpriză frumoasă”, a adaugat Daniel Pavel.

Are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei lui

De altfel, Daniel Pavel are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale. În timp ce Ana Maria recunoaște că prezentatorul Survivor pune la suflet mai multe lucruri decât ar trebui, iar asta nu-i face bine, el o vede fără cusur.

„O să fie poate blamant, un truism. Nu are defecte, sau cel puțin în doi ani de relație, eu nu le-am întâlnit. Adică poți să spui, la un moment dat, că e mai calmă. Dar tocmai am aflat că am fitilul scurt eu, deci e bine că e calmă. E actriță și avocat, înțelege estetica, nu are nimic, mănâncă ce vrea ea, are metabolismul extaordinar, uite cum arată”, a afirmat Daniel Pavel.