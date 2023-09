Daniel Șendre despre incidentele de pe Arena Națională: „Oglinda pusă în fața UEFA”

când fotbaliștii kosovari au ieșit de pe teren, în momentul în care ultrașii din grupul „Uniți sub Tricolor” au început să scandeze „Kosovo e Serbia”. În același timp, românii țineau în mâini, chiar în (Transilvania) mijlocul lor, două bannere, pe care se puteau citi foarte clar două mesaje: “Basarabia e România” și “Kosovo je Serbja”.

Daniel Șendre despre incidentele de la România – Kosovo: „Politica nu are ce căuta în sport”

Kosovo este o țară care și-a declarat independența față de Serbia unilateral, în 2008, iar de atunci reprezintă un subiect fierbinte în politica internațională. România nu i-a recunoscut niciodată independența noului stat, alături de alte 4 țări din Uniunea Europeană: Slovacia, Grecia, Cipru și Spania. Motivația acestor țări este mai mult decât evidentă pentru orice om cu minime cunoștințe de istorie și geografie, eu o să ofer acum doar un hint. România și celelalte 4 țări resping tendințele separatiste oriunde pe Glob.

Cu alte cuvinte, ultrașii din gruparea „Uniți sub Tricolor” nu au făcut nimic ilegal pe teritoriul țării noastre, dimpotrivă, au repetat mesajul statului român, însă chiar aici apar adevăratele probleme.

, care nu tolerează sub nicio formă astfel de manifestări cu substrat politic.

Cu alte cuvinte, politica nu are ce căuta în sport, lucru cu care sunt absolut de acord, de aceea cred că e obligatoriu să întrebăm UEFA dacă nu cumva a implicat politica în sport chiar ea. Pentru că UEFA și FIFA, nu ultrașii români de la „Uniți sub Tricolor”, au suspendat toate echipele naționale și de club ale Rusiei, în 2022, din competițiile organizate sub egida lor!

Sunt aceleași UEFA și FIFA care au permis pe stadioane manifestări de susținere a mișcării „Black Lives Matter”, de care s-au disociat chiar sportivi de culoare, cum ar fi Patrice Evra. Tot aici ar putea fi amintită și susținerea prin afișe și banderole ale organizațiilor LGBT, chiar de către unii jucători, deci cu acceptul de la Nyon.

Nici una dintre aceste manifestări și luări de poziție nu au legătură cu fotbalul, pe care UEFA se bate cu pumnul în piept că îl protejează. Intransigența oficialilor cu sedii centrale în Elveția se aplică numai în cauzele susținute de către ei, cauze de orice altă natură, repet, nu sportive!

Ca atare, UEFA nu este chiar cea mai potrivită să dea lecții.

Daniel Șendre refuză să lovească în suporteri pentru incidentele de la România – Kosovo

Eu regret însă nu mă alătur corului din mass media care îi martelează. Oameni de fotbal și jurnaliști înfrățiți în puterea nopții mai au un pic și cer să vină trenurile care să îi transporte în ceva lagăre pentru reeducare.

Nimic din partea elitei de la televizor despre ipocrizia UEFA! Nimic despre oamenii în costume care de ani de zile inflamează spiritele pe toate stadioanele lumii, antagonizând milioane de suporteri, după care le închide porțile și le amendează senini federațiile.

Și fiindcă tot vorbim despre suporteri, deci despre oameni, cred că mai trebuie evidențiate niște date în seara asta minunată a meciului cu Kosovo.

Peste 50% din populația lumii nu recunoaște independența acestui stat. Sunt cetățenii celor peste 100 de țări care au aceeași poziție în privința Kosovo cu cea a României. Dintre acești aproape 4 miliarde de oameni, astăzi, pe Arena Națională, o mână de români au ridicat oglinda în care UEFA, FIFA și celelalte minți luminate la nivel global să se vadă!

Din acest motiv, eu refuz categoric să lovesc în suporteri. Îi rog doar să nu mai facă, pentru că în lumea în care trăim vor avea de suferit doar ei și Echipa Națională.

Felicitări România pentru victorie!