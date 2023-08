Daniel Șendre despre subiectul zilei la Dinamo: “Burcă, Țîră, Performanța și Vaza”

“Nu vreau să mă ascund, eu cred că Țîră are un potențial fotbalistic foarte mare”, a zis antrenorul din Groapă, ieri, într-o declarație pentru Prosport.

Daniel Șendre despre subiectul zilei la Dinamo: “E ridicol să vorbești de “potențial” la un jucător de 30 de ani”

Iar eu, sincer să fiu, fotbalistic chiar m-aș ascunde astăzi, dacă aș fi în locul lui, pentru că e ridicol să vorbești de “potențial” la un jucător de 30 de ani.

E posibil însă ca Ovidiu să nu știe cum se traduce “potențial”, așa că am decis să-l ajut cu latina din care provine cuvântul: “Having or showing the capacity to develop into something in the future”

Unde “future” înseamnă “VIITOR”. Deci Ovidiu chiar începe “construcția echipei” cu un puști de 30 de ani, pe care îl urăște Statistica. “Du-te naibii, că ești dușman pe cifre, cum să ai doar 9 goluri în 9 ani de Liga 1!? Tu ești paralel cu fotbalul!”, cică i-ar fi zis fata, când s-au întâlnit ultima oară în parc.

“Țîră n-a câștigat nici un trofeu, nici o cupă, nici o oală cu ciorbă, nici o conservă, nimic”

Țîră, așa, mare gagicar, de altfel, fiind, doar i-ați văzut freza lucrată la sală, el încearcă băiatul, își dă silința, însă nu prea a avut noroc cu scârbele alea. “Performanța”, spre exemplu, cică l-ar fi pălmuit și ea în plină stradă, ca Anamaria Prodan pe Alexa.

Țîră n-a câștigat nici un trofeu, nici o cupă, nici o oală cu ciorbă, nici o conservă, nimic, niciodată, indiferent pe unde și-a etalat gelul.

Mă refer aici la cluburi mari, ca: ACS Șirineasa, Concordia Chiajna, Dunărea Călărași, Juventus București, Episkopi, Suduva și Bisceglie. Șirineasa și Bisceglie! Pe Dinamo și Rapid nu le-am menționat, pentru că, spre deosebire de Ovidiu, eu chiar respect cele două cluburi de tradiție ale României, pentru care au jucat atacanți uriași.

Acesta este jucătorul despre care Burcă le vorbește suporterilor în termeni de “POTENȚIAL”!

“Țîră e un tip foarte relaxat, pe caterincă, distracții și monden!”

Am auzit că Țîră se iubește cu o fată foarte bogată, cunoscută în lumea bună a capitalei drept “Prințesa Telefoanelor”, grație afacerii în domeniu a tatălui ei, așa că mă așteptam de la Ovidiu să fie măcar sincer cu “tata socru”.

Spune, antrenorașul meu, că ți-a dat bani “ginerică” atunci când ai avut nevoie, dacă ai avut nevoie de bani și i-ai cerut vreodată! Spune, psihologul meu fin, că îți place ție de băiat, așa, ca om, pentru că e mișto, Țîră e un tip foarte relaxat, pe caterincă, distracții și monden! Spune că aveți o relație foarte apropiată încă de când erați amândoi în Giulești, tu vicepreședinte și el doar prezent. Spune că ești prieten cu tatăl lui, fost fotbalist, spune ce vrei, Jose, însă nu că Țîră are potențial la 40 de ani, pentru că le insulți inteligența suporterilor!

Ovidiu Burcă este un antrenor bun, a promovat cu Dinamo, dar care sunt șansele să vadă doar el în Țîră ce n-au văzut alți 15 antrenori în toată cariera lui fantastică!? N-a scos nimic din elev nici un alt profesor, român sau străin, așa că e puțin probabil ca broscuța să se dea peste cap și să devină fotbalistă chiar înainte să-și bage dosarul de pensie.

“Prostioarele pe care le face sau le spune Ovidiu în ultimul timp se tot adună”

Înțeleg ca antrenorul să lase pe bară sau să dea afară jucători care l-au ajutat enorm în Liga a doua, cum sunt Iulian Roșu și , însă numai dacă i-ar înlocui cu alții de nivelul Superligii sau mai buni, nu cu Țîră, care mai nou a devenit chiar titular la Dinamo, purtând pe spate numărul magic al lui Claudiu Niculescu. (9)

Însă Țîră are noroc, enormitatea nu zguduie, pentru că pe tricoul lui Dinamo, astăzi, scrie, la propriu: “Gresie. Faianță. Parchet.” Felicitări departamentului marketing!

Și uite așa, prostioarele pe care le face sau le spune în ultimul timp se tot adună, încât până și vaza asta (ceramică) s-a săturat!