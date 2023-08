Probleme la Dinamo! Transferul unui jucător nu poate fi înregistrat: “Poate ar trebui o comunicare mai bună”

Ovidiu Burcă a oferit mai multe explicații despre ce probleme sunt la Dinamo și despre transferul eșuat. Antrenorul “câinilor” este conștient de dificultățile și poziția clubului în acest moment. Cu toate acestea, la gruparea din Ștefan cel Mare, apar tot mai multe nume noi în vestiar.

Dinamo a eșuat să aducă un portar din SuperLiga

Ovidiu Burcă și l-a dorit foarte mult pe fostul jucător de la Botoșani, Răzvan Began. Portarul în vârstă de 26 de ani a reziliat contractul cu echipa lui Valeriu Iftime, după doar un meci. Began a fost cedat de Sepsi la Botoșani, însă fotbalistul nu s-a regăsit la moldoveni și a decis să semneze cu echipa din Ștefan cel Mare. Din cauza mai multor probleme de la Dinamo, transferul nu s-a putut înregistra, iar antrenorul “câinilor” a oferit mai multe detalii.

“Nu vreau să intru în prea multe discuții. Nu se poate face această înregistrare. N-are rost să arătăm cu degetul, probabil eu am greșit. Lucrurile nu sunt așa fluide cum mi-aș dori eu, dar așa e la un club aflat în insolvență. Poate ar trebui o comunicare mai bună. Eu l-am dorit, dar dacă nu se poate.”, a declarat Ovidiu Burcă, la .

Burcă, despre mutările de la Dinamo

Dinamo are multe probleme financiare. Clubul se află în insolvență și acest aspect poate fi un minus important în lupta echipei la supraviețuirea în SuperLiga. Cu toate acestea, la Dinamo apar și alte nume noi în vestiar, echipa și-a permis să realizeze câteva transferuri. La Prosport, antrenorul Ovidiu Burcă a discutat mai multe despre jucătorii din lotul său.

“M-așteptam că va fi greu. Nu îmi făcusem calcule, dar știam că echipa nu va fi pregătită așa cum vrem noi. Cred că odată cu venirea lui Lucas, perioada de mercato s-a închis pentru noi. Am adus deja foarte mulți jucători și va fi greu să-i integrăm pe toți într-o perioadă scurtă.”, a spus antrenorul lui Dinamo.

Cătălin Țîră: “Cred că are un potențial foarte mare. Are o atitudine schimbată, a ajuns la vârsta la care a înțeles că trebuie să facă lucrurile altfel pentru a avea rezultate. Noi credem în el”.

Josue Homawoo: “Arată din ce în ce mai bine. Cred că o să-l vedeți de la meciul următor. Ni l-am dorit foarte mult. Fundaș agresiv cu un bun joc de cap. E la a patra săptămână alături de noi și îl veți vedea ușor, ușor în lot și în echipă”.

Ghezali: “Are o pubalgie. O durere pe care o resimțea de foarte mult timp. A dus-o pe picioare și la dubla cu FC Argeș. Am preferat ca el să se oprească și să revină când va fi 100% apt”.

Alex Pop a plecat din Ștefan cel Mare

Ovidiu Burcă a vorbit și despre plecarea lui Alex Pop, FANATIK: “A fost o decizie extrem de grea. Ne-a ajutat foarte mult sezonul trecut. Am cântărit foarte mult decizia. Au fost și raționamente fotbalistice, și economice. Noi avem un sistem cu un singur atacant. Îl avem pe Ghezali care a demonstrat că dă cel mai bun randament ca prim atacant, îl avem pe Hakim, care abia a fost adus, Goncalo Gregorio, Țîră și Alex Pop. Cunoscându-i pe toți, cântărind și financiar, pentru că avem niște limite, am luat cea mai bună decizie pentru noi, dar și pentru Alex. Nu a fost ușoară deloc. N-aș vrea să comparăm jucătorii. De ce a plecat Alex și a rămas altul… Contextul e mult mai complex”.

Ce își dorește Burcă de la Dinamo

Ovidiu Burcă a mai oferit câteva declarații și cu privire la ce anume își dorește de la jucătorii săi. de acum, cu cea de anul trecut și speră la rezultate foarte bune în acest sezon de SuperLiga.

“Noi ne dorim un anumit tip de joc. Poate că, într-un anumit context, nu s-ar fi văzut diferența față de evoluțiile de anul trecut. Intensitatea e mult mai mare în Liga 1. Dacă jucam defensiv, poate nu era diferența asta. Dar noi vrem să controlăm jocul, să avem posesia. Jocul de așteptare nu se potrivește la Dinamo.”, a spus Ovidiu Burcă, la Prosport.

“Ce s-a întâmplat anul trecut a fost o poveste incredibilă, iar acești jucători vor rămâne în istoria clubului. Ce au realizat ei a fost extraordinar. Dar, în fotbal, ce ai făcut ieri nu mai e valabil azi. Trebuie să fim obiectivi și să vedem de ce avem noi astăzi.

Trebuie să ne rupem de contextul și de euforia de ieri. E provocarea mea ca uman și profesional să anticipez cine poate da cel mai bun randament. Nu e ușor ce trebuie să fac. Sunt aici să fac lucruri care poate nu sunt pe placul suporterilor, dar eu trebuie să văd lucrurile obiectiv.”, a mai adăugat tehnicianul de la Dinamo.

Dinamo, îngrijorați înaintea meciului cu Botoșani

După multele probleme de la Dinamo, tehnicianul “câinilor” susține că este îngrijorat și cu privire la gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf: “Mă îngrijorează foarte tare situația. Am semnalat deja de la ultimele jocuri că starea gazonului e ciudată. S-a rupt foarte mult suprafața. Am văzut pozele, am încercat să găsim o soluție. Nu am găsit una viabilă și pentru suporteri, pentru că și dorința lor trebuie luată în considerare. N-avem de ales și trebuie să rămânem acolo și să sperăm că gazonul se va prezenta în condiții mai bune.”, a spus Burcă înaintea meciului cu Botoșani.

. Partida va avea loc luni, 14 august, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.