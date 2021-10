Daniel Zamfir, PSD: “Guvernul Cioloș va pica în Parlament”

, în urma consultărilor avute cu partidele politice, acesta având zece zile la dispoziție pentru a forma un nou cabinet.

Președintele PSD, , pe care l-a etichetat drept ‘Guvernul zero’.

Daniel Zamfir, PSD: “Guvernul Cioloș va pica în Parlamentul României”

“Este exclus ca PSD să susțină un guvern al lui Dacian Cioloș. De ce să mergem la o discuție cu domnul Cioloș? Am anunțat deja că nu vom susține un premier USR, știm deja ce capacități manageriale are domnul Cioloș, a probat deja, a fost un dezastru, ‘Guvernul zero’.

Am senzația că PNL ne consideră sub limita minimă a inteligenței. Domul Rareș Bogdan spune că le dăm posibilitatea celor care au majoritate să formeze Guvernul.

Vreau să vă aduc aminte cum s-a comportat PNL atunci când domnul Iohannis a refuzat să numească un prim-ministru din partea partidului care a câștigat alegerile.

A zis nu nominalizez de la PSD pentru că nu poate să constituie o majoritate. Acum ce face domnul Iohannis? Propune pe cineva despre care toate partidele în afară de UDMR, au declarat public că nu îl susțin.

Hai să încercăm o dată, să cadă Guvernul Cioloș. Guvernul Cioloș va pica în Parlament, PSD va vota împotrivă, AUR va vota împotrivă.

Jocul este al domnului Iohannis, hai să pice acum Cioloș, să vină cu Florin Cîțu și parlamentarii de frică să nu își piardă mandatele, îl vor vota.

Parlamentarii SD sunt deciși să renunțe la mandatele de parlamentari. Sunt curios ce vor face cei de la USR când vor trebui să îl voteze pe Cițu pentru a nu își pierde mandatele”, a declarat Daniel Zamfir la Digi24.

Marcel Ciolacu, mesaj după desemnarea lui Dacian Cioloș ca premier. Ce a transmis politicianul

“Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas spre anticipate! PSD NU va vota niciodată un nou Guvern ZERO! Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR.

PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru! Să se voteze partenerii alianței pierzătorilor între ei!

Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România”, a scris Marcel Ciolacu prin intermediul paginii de Facebook.