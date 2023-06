Daniela Gyorfi, dietă draconică pentru a nu ajunge la bisturiu. Vedeta face declarații controversate: “Am rămas cea mai neoperată din showbiz”

, are o dietă strictă pentru a se putea menține în formă. Vedeta este una dintre cele mai senzuale femei din showbiz și, la 54 de ani, se poate mândri cu trupul perfect. A născut la 42 de ani, însă a dat rapid jos kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Acum, artista a vorbit despre sacrificiile pe care le face pentru a avea silueta perfectă.

Ce aliment nu consumă niciodată Daniela Gyorfi pentru a-și menține silueta

Cunoscuta artistă este recunoscută pentru fizicul de ividiat, Arată la fel de bine de ani întregi și, deși s-a tot speculat că ar fi foarte operată, altul este secretul ei. Vedeta are o dietă draconică și nu consumă niciodată zahăr.

“Nu mai mănânc zahăr deloc. E greu, dar încercâm să ne adaptăm. Sunt destul de atentă la ce mănânc. Nu mai mănânc cartofi prăjiți, nu mai mănânc multe lucruri.E trist, dar asta este. Mai scap și eu împreună cu Măriuca la câte o înghețată, dar cam atât”, a spus Daniela Gyorfi conform

Daniela Gyorfi, dietă strictă. Nu vrea să mai audă de operații estetice: ” Sunt naturală!”

Cu toate că mereu s-a spus că ar fi una dintre cele mai operate artiste din showbiz, Daniela Gyorfi nu consideră asta. Are multe intervenții estetice realizate în trecut, însă acum apelează la alte trucuri. A schimbat chirurgul estetician pe tratamentele corporale și masaj. Toate acestea și dieta despre care vorbea, o ajută să aibă un trup tras prin inel.

„Cu operațiile estetice, eu am lăsat-o mai ușor. Cred că am rămas una dintre cele mai neoperate din showbiz, la ce văd eu că se întâmplă acum cu fetele din ziua de azi. Așa în mare sunt ok. Sunt naturală, nu mi-am tăiat stomacul, nu mi-am băgat nimic în stomac! Și când eram însărcinată, până la 7 luni nici nu-ți dădeai sema că eram însărcinată”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

În plus, au existat și guri rele care erau convinse că odată ce a născut, Daniela nu va reveni la formele inițiale. Cântăreața s-a ambiționat și a demonstrat contrariul.

“Mi-au zis la maternitate că nu mai dau eu burta aia jos la 42 de ani, și uite că am dat-o!”, a mai povestit Daniel Gyorfi.

Câte intervenții estetice are Daniela Gyorfi

atunci când a venit vorba despre operațiilor estetice la care a recurs. De-a lungul timpului, artista și-a ajustat sânii, buzele și nasul. Are cinci intervenții la sâni, o operație la nas și injecții cu botox și acid hialuronic.

A fost prima vedetă din România care și-a mărit bustul, în anul 1999. Din păcate, nu a fost deloc mulțumită de rezultat, așa că a mai recurs pe parcurs și la alte ajustări ale sânilor. În 2021, artista și-a pus fațete și extensii de păr.

Daniela Gyorfi încearcă toate procedurile în materie de frumusețe corporală și reușește astfel să nu-și arate deloc vârsta.