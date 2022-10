Daniela Gyorfi, la 54 de ani: “Prima dată am cântat pe mâncare, nu pe bani. Acum am tot ce am visat”

De ziua ei, Daniela Gyorfi ne dezvăluie detalii neștiute încă din viața ei. Mai sinceră ca oricând, cunoscuta cântăreață își aduce aminte de cel mai frumos cadou primit de la mama ei, o Dacie și două haine de blană. De asemenea ne spune secretul tinereții ei: nu fumează și nu bea alcool.

Daniela Gyorfi împlinește 54 de ani: ”Trebuie să fiu recunoscătoare, să nu uit de unde am plecat”

Cunoscuta cântăreață Daniela Gyorfi împlinește astăzi 54 de ani și vorbește, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, despre tratamentele estetice pe care le face, cel mai neașteptat cadou primit vreodată de la mama ei și ne spune cât regretă că a crezut în falșii prieteni toată viața ei. Daniela Gyorfi își aduce aminte că prima data când a cântat a fost plătită cu mâncare, nu cu bani, și mărturisește că nu-i vină să creadă că se menține în showbiz de 31 de ani.

La mulți ani! Cum te simți la 54 de ani?

-Nu-mi simt vârsta, cred că este doar un număr. Important este ceea ce faci, viața pe care ai trăit-o și pe care o trăiești acum. Eu știu că fac o meserie frumoasă, am o familie, o fată. Sunt sănătoasă, mă simt bine, nu simt sub nicio formă.

Cum se menține în formă Daniela Gyorfi: “Sunt o femeie asumată, nu am nimic de ascuns”

Ai vreun secret de nu-ți arăți niciodată vârsta? Mergi la sala, faci niște tratamente?

-Nu am niciun secret, dar poate că dacă nu beau și nu fumez contează. Mai fac niște tratamente pentru față și corp, am grijă cum arăt. Încerc să mă mențin. Nu sunt împotriva operațiilor estetice și cred că sunt o femeie asumată, nu am nimic de ascuns. Mai fac un botox, niște intervenții pentru buze, vreau să fac ceva și pentru cearcăne pentru că pierd multe nopți.

Cum petreci azi? Cum îți dorești să fie ziua ta?

-Merg cu George și cu Măriuca la un restaurant italienesc care ne place nouă. Este o zi ca toate zilele, de câțiva ani nu mă mai bucur așa de tare de ziua mea pentru că pe 29 septembrie a murit mama, pe 2 octombrie mi-a murit cățelul și nu mă mai entuziasmez.

Cel mai frumos cadou primit de la mama ei: “Mi-a luat o Dacie din târg și două haine de blană”

Care a fost cel mai frumos cadou pe care ții minte să-l fi primit vreodată?

-Țin minte că am primit de la mama mea cel mai frumos cadou posibil, când am împlinit 23 sau 24 de ani. Mi-a luat o Dacie din târg și două haine de blană. M-a impresionat gestul, foarte măreț pentru mine. Pentru niște oameni simpli și săraci, așa cum eram noi două, a fost o minune că mama a avut norocul să primească o avere considerabilă din partea bunicilor. Și ea s-a gândit la mine, nu la ea să se opereze. Nu voi uita gestul asta niciodată!

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

-Sunt multe lucruri pe care le-am vrut, dar, în general, cu chiu cu vai, ce mi-am dorit am și făcut. Tot ce am este din munca mea, nu am primit nimic, nu mi-a dat nimeni nimic. Trebuie să fiu recunoscătoare și să nu uit de unde am plecat, tot ceea ce am apreciez.

Ți-ai sărbătorit vreodată ziua pe scenă?

-De multe ori mi-am făcut ziua pe scenă, așa s-a întâmplat, și e foarte frumos. Eu cânt acum cu Bobby iar de ziua lui am avut spectacol, și e frumos când publicul este alături de tine, te simți apreciat și iubit.

“Ne iubește Dumnezeu și sărăcia va dispărea”

Dacă te-ai întâlni astăzi cu Daniela cea mică, ce i-ai spune, ce sfaturi i-ai da?

-Dacă m-aș întâlni cu Daniela de când avea ea 13 ani, i-aș spune să stea liniștită și să aibă încredere pentru că viața ei se va schimba radical. Când aveam eu 13 ani, mama mea s-a îmbolnăvit și eram vai de capul nostru și de zilele noastre. I-aș spune că ne iubește Dumnezeu și că toată sărăcia și neajunsurile vor dispărea. I-aș mai spune să aibă grijă la falșii prieteni. Pentru mine mama a fost singurul meu prieten.

Daniela Gyorfi, după 31 de ani de carieră: “Cel mai greu este să te menții”

Cum era Daniela de acum 31 de ani, de la lansare, și cum este cea de azi?

-Când m-am lansat și am luat premiul la Mamaia am realizat că abia de acum începe greul, pentru că cel mai greu este să te menții. Dacă îmi spunea cineva în ’91 că voi avea așa o carieră lungă, și spectacole, și că o să fac ceea ce-mi place ar fi fost foarte greu de crezut. De-a lungul timpului am văzut nume care au ieșit peste noapte, au cântat 2, 3 ani și, după aceea, gata. Sunt mândră de ce am realizat, chiar dacă puteam face mult mai multe.

Când ai câștigat primii bani din viața ta?

-În ‘90, era un restaurant în Floreasca unde cântam. Doar că nu cântam pe bani, ci pe mâncare pentru mama.

Daniela Gyrofi, mândră de realizările sale: “Acum am tot ce am visat”

Care este cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut vreodată?

-Pot să spun că mi-am luat de la mașini la case. Eu am fost crescută altfel și nu mi-am dorit vreodată bijuterii scumpe. Nu pot să spun că partea materială nu este importantă, aș minți. Dar am acum casa pe care mi-am dorit-o, , o am pe Maria și pe George, deci am tot ce am visat.