Dănuț Lupu a fost dat în urmărire națională! Anunțul Poliției Române

Continuă problemele pentru Dănuț Lupu, după ce fostul mare internațional după ce a condus fără permis în repetate rânduri. După primirea sentinței,

Dănuț Lupu, dat în urmărire de Poliția Română

Fostul team-manager al lui CS Dinamo este plecat din țară și nu se poate prezenta la termen, motiv pentru care Poliția Română l-a dat în urmărire națională.

„Împotriva celui în cauză, Judecătoria Cornetu a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.134 din 02.10.2023, fiind condamnat la o pedeapsă de 7 luni și 10 zile închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, se arată pe site-ul

„Eu sunt plecat de o săptămână din țară”

Fostul internațional, care a motivat că a părăsit domiciliul din motive medicale. „Până la urma urmei, nu am omorât pe nimeni, nu am furat bani, nu m-au prins drogat, nu m-au prins băut. Astea sunt legile în România, nu avem ce face. Eu le respect, dacă ei au considerat că sunt un pericol public nu am ce să fac.

Eu trebuie să mă predau, acum, în 6 ore, Pe undeva, poate, nu știu dacă am făcut bine sau rău. Eu sunt plecat de o săptămână din țară, am să mă întorc sâmbătă sau duminică și am să mă întorc să fac ce îmi cere statul.

Dacă eu sunt plecat și dovedesc că am plecat să-mi fac niște analize. Eu cred că sănătatea omului e mai importantă ca orice. N-am spus că fug, n-am spus că nu accept. Dar voi veni sâmbătă sau duminică, Când voi veni, mă vor aștepta cu flori la aeroport. Glumesc acum”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dumitru Dragomir: „Nu riscă nimic!”

Dumitru Dragomir a comentat și el decizia lui Dănuț Lupu de a plecat din țară. „De unde știa că îl condamnă? Ce vină are? El o să vină. Și dacă are bilet duminică… Ar fi culmea. Dar cred că asta e legea. Dacă nu te prezinți în 6 ore, te dă în urmărire generală.

(n.r. – nu greșește?) Nu. O să vină duminică, dacă are bilet… Are și bani… (n.r. – ironic). Nu riscă nimic. S-a terminat procesul. Mai ales că a anunțat în direct. Nu îi dă niciun agravant”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

